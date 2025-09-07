Vzpomenete si na nějakou bouřku, která se vám vryla do paměti?
Každá bouřka má svá specifika, ale ty nejsilnější zážitky mám rozhodně ze supercel, což je nejnebezpečnější typ bouřek. Zvlášť rok 2021 byl v tomhle směru výjimečný, bylo jich opravdu hodně a některé byly extrémně mohutné. Nezapomenutelná je samozřejmě situace z 24. června, kdy se na Moravě objevilo tornádo o síle F4 (síla tornáda se měří podle tzv. Fujitovy stupnice, tornádo o síle F3 strhává střechy, zdi domů a převrací auta i vlaky, tornádo o síle F4 je schopné zbořit dobře postavené domy a odfouknout domy se slabšími základy, pozn. red.). Nebyl jsem přímo u té supercely, která tornádo vytvořila, ale pohyboval jsem se v oblasti, kde se formovalo více supercel, a některé z nich mohly tornádo spustit. Už to samo o sobě byl silný zážitek.
Podle kronik dokonce jedno z tornád přešlo přes rybník a doslova ho „vysálo“.