Letecká záchranka? To znamená „Ukaž, co umíš,“ říká pilot vrtulníku

Šlo vám ve vrtulníku někdy o život?

V několika případech asi ano, ale v tu chvíli to člověku nedochází, to až zpětně. Problémy musíte ve vzduchu vždycky řešit s chladnou hlavou. Vlastně jsem největší průšvih zažil na zemi, když se těsně po přistání na silnici pode mnou utrhla krajnice. Jen tak tak jsem dokázal skoro třítunový stroj znovu zvednout. Motor řve, vrtulník se převrací dozadu. Vidím to jako ve zpomaleném filmu. Ale bylo to ve skutečnosti samozřejmě strašně rychlé. Stihnul jsem to.

Diváci s mobilem, to je postrach záchranářů. Je to snad to nejhorší, k čemu se může člověk snížit.