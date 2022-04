Rusové vědí, že co vyrábějí sami, nestojí za nic, tvrdí český pilot

Létal jste Boeingy a také Airbusy. Chtěl byste si někdy vyzkoušet třeba ruský nákladní Antonov, nejdelší (84 metrů) a nejtěžší (do vzduchu vynese 640 tun) letadlo světa?

Myslíte šestimotorák An-225, kterému říkají Mrija a byl postavený na převoz ruského raketoplánu Buran? Proč ne? Ale to bych tam byl jen přísedící, ten kokpit je úplně jiný, než s čím jsem posledních 25 let létal. Rusové umějí stavět letadla, ale co neumějí, jsou motor a avionika (vybavení stroje elektrickými přístroji, pozn. red.). Když se podíváte, s čím létá prezident Putin, je to ruský stroj s americkými motory. Vědí, že co vyrábějí sami, nestojí za nic.

Nezbavuju se zodpovědnosti za uhlíkovou stopu v letectví, ale za mě je velkým znečišťovatelem námořní doprava. David Hecl pilot