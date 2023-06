Stříhá Jágra či Rytmuse. Nedělám rozdíly, i vraha bych vzal, říká holič hvězd

Vzpomínáte si na to, jak v takzvaném zápasu století nastoupil do klece Oktagonu proti favorizovanému MMA zápasníkovi Karlu Vémolovi do té doby vždy a pouze tmavovlasý Slovák Attila Végh s čerstvě odbarvenou blonďatou hlavou? Autorem ikonického účesu, který byl ten večer vítězným, byl právě Vlačuha. Slovenský šampion k němu pár dní před svým důležitým soubojem zašel kvůli nové image a trošce motivačního pokecu.

Kůže na jeho obličeji připomíná omalovánky. Jeho pronikavý pohled, sportovní auto, značkové oblečení a zápasnické zkušenosti mu zase dodávají gangsterskou image. S Lakym Royalem se nejen podle jeho klientů skvěle povídá, hodně se toho ale povídá i o něm. Že udržuje telefonní kontakt se synem Pabla Escobara (šlo o komentář pod fotkou na Instagramu), přátelí se s mafiány, že prý opakovaně odmítl ostříhat Jágra nakrátko. Nebo že byl v profesi holiče skvělý už v době, kdy si přivydělával během pobytu v opavském dětském domově, kde dvacet let žil.