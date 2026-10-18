Jak jste se k bojovým uměním dostal?
Přičichl jsem k tomu už v dětství. Vyrůstal jsem v devadesátkách, což byla svým způsobem nejenom svobodná, ale i dost divoká doba. Obrovský vliv na nás kluky měly tehdy oblíbené filmy hongkongské produkce, kde se to bojovými scénami jen hemžilo. Pak samozřejmě na kazetách začal vládnout skvělý Jean-Claude Van Damme. Bijáky jako Krvavý sport, Kickboxer a další jsou nezapomenutelné dodnes. Začali jsme to hodně s kamarády napodobovat, dost jsme se řezali mezi sebou. Dost důležité bylo, že jsem z menšího města, z Rakovníka. Takže u nás nebyl zase tak velký výběr. Karate, judo a box. Máma zprvu nechtěla, abych na něco podobného chodil, a tak jsme nejdřív s klukama zpoza okna tělocvičny pozorovali tréninky karate a pak to zkoušeli sami mezi sebou.
Po roce 1989 se v Československu s různými bojovými sporty a systémy doslova roztrhl pytel. Vycházel první specializovaný časopis Warrior (Bojovník, pozn. red.), na němž jsme všichni ujížděli. Začal jsem dojíždět do Prahy trénovat u jednoho Číňana. Pak to šlo všechno tak nějak samo – box, kickbox, judo.
Život vám můžou často zachránit židle i půllitr. Ale jinak vždy platí staré dobré pravidlo: „Kdo uteče, ten vyhraje.“