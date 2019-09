Galerista Kodl: Umění je hlavně pro srdcaře, nejen pro investory

, aktualizováno

Investovat peníze do uměleckých děl je trendem posledních let. Martin Kodl prozrazuje, kde hledat dobrou investici, jak se nespálit při výběru obrazu nebo jak poznat falzum. Je to nejpovolanější expert, který stál u zrodu uměleckých aukcí v Česku a založil Galerii Kodl, která letos slaví 30. výročí.