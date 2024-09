Není to rouhání se, říká grafik, který kreslí komiks podle Remarqua

Remarquovo dílo se odehrává v terénu, který je pro vás dobře známý. Jste fandou vojenské historie, že?

Ano, začalo to už v dětství, klasicky Římany a rytíři, dál jsem kráčel přes středověk až po světové války. Je to taková forma hrůzné fascinace. Tím, co si ti chlapi museli prožít. Pomáhá mi to uchopit svůj vlastní věk a vděk za to, v jaké době žijeme. Že nemusíme prožívat to, co naši předci.

Jen pro představu, jako obecní kulturní referent z archivu dobře vím, že jen v naší dědině, která má necelých 600 popisných čísel, se po první světové válce domů nevrátilo sedmdesát kluků. Tady tehdy nežil nikdo, koho by se to nedotklo, koho by to nějakým způsobem nezasáhlo.

Skvěle to obsáhl právě Remarque v knize Na západní frontě klid.

Když mně vydavatel Tomáš Krejčí nabídl několik témat ke komiksovému zpracování a objevil se mezi nimi tento titul, neváhal jsem. Remarque nese strašně silné a nadčasové poselství.

Ale on svou dobu a náladu popsal ve čtrnácti kapitolách. S kolika stránkami počítáte vy?

Scénář mi opět píše Dalibor Vácha, u kterého už jsem věděl, že umí opravdu dobře připravit podklady. Mluvili jsme o tom, že narvat to do stovky stran by byla škoda. Počítáme tedy s dílem o rozsahu zhruba 120 až 130 stran.

Není toto vaše oblékání vážné beletrie do komiksových šatů rouhání se?

Budeme trochu odlišně pracovat s vyobrazením a nepůjdeme úplně chronologicky. Příběh však zcela jistě nebudeme deformovat. Možná jen bude ve výsledku víc protiválečný, než Remarque zamýšlel. Komiks tu atmosféru vykreslí jinak než kniha. Chceme, aby každá stránka byla uměleckým dílem.

Když komiks zhlédnu, budu připraven na maturitu z češtiny?

Pojmeme to trochu po svém, ale základní osa příběhu a důležité postavy tam samozřejmě zůstanou. Nebude to jako z Netflixu. Zvládneme to převyprávět tak, aby nic důležitého nechybělo.

Puristům klasické literatury to tedy neudělá další vrásky na čele?

Lidé, jimž bude komiks připadat jako něco infantilního, budou asi vždycky. Budou v tom vidět něco, co je určené dětem. S tím však nic neuděláme a pro ně to nekreslíme. Těm ostatním můžeme ukázat to, co jim nenabídne ani film. Velkolepé scenérie. A čas, aby si jimi mohli mezi stránkami projít, popřemýšlet. Pomocí obrazu dokážeme tu scénu zmrazit. Stránka před čtenářem nikam neuteče, může jí věnovat, kolik času potřebuje.

Dlouhá cesta za komiksem

Když už jsme zmínili školu, co jste měl, prosím, z češtiny?

V gramatice chyby z nepozornosti, trpěl jsem ve slohu. Takže jsem lavíroval mezi jedničkou až trojkou. Literatura mě však bavila, tíhl jsem k ní nad rámec povinné četby. Taky jsme měli skvělého učitele, pana Bílka. Ponechával nám v rámci předmaturitní přípravy velkou volnost, například jsme jako grafici připravovali návrhy knižních obálek, já si tehdy vybral světovou literaturu.

Ptal jsem proto, abych vyzvěděl, jaké měla vaše cesta ke komiksovým adaptacím klasiků předznamenání.

Byl to opravdu velký skok! Já se chtěl po škole postavit na vlastní nohy, být nezávislý a tak. Skončil jsem v malé jihomoravské reklamní agentuře, kde jsem dělal snad úplně všechno. Od vizitek přes trička, polepy na auta až po billboard.

Michel Purmenský došel z Dolních Bojkovic do světa velké literatury.

To bylo tak pestré, že to mohlo být zábavné, ne?

Ano, ale okouká se to. Regionální vinařské etikety úplně objevné nejsou, stolařství pana Františka nepotřebuje zásadní průlomový branding. A když za vámi přijde předseda mysliveckého sdružení, že potřebuje plakát na myslivecký bál? Je vám předem jasné, že tam musí být snítka z borovice, ideálně ještě svatý Hubert s jelenem a celé to musí hrát do zelené.

Ale otřel jste se o grafiku.

Ano, odešel jsem odtamtud bohatší o zkušenosti, jako dělník grafiky. A našel si místo v závětří, coby kulturní referent v Dolních Bojanovicích. Tam jsem se dostal k vážnějším i zajímavějším věcem, občas jsem si něco nakreslil a nějakou náhodou pak došlo i k tomu, že jsem pro jedno malé vydavatelství navrhl knižní obálku, která se ujala. Pak se objevily ilustrace pro dětské knížky, to mě moc bavilo.

A pak už nastoupil komiks?

Prvním nakousnutím komiksové tvorby byla obálka a sazba pro Sbírku povídek pro bojující Ukrajinu, Nevzdáme se. U toho jsem se potkal s autorem Daliborem Váchou a v naší spolupráci vznikly dost nesmělé zkušební stránky komiksu.

Tablet je jen lepší lopata

Dnes vás najdeme též při práci na komiksové adaptaci života Quentina Tarantina. To již nezní moc nesměle.

Další velká náhoda. Ilustrátorka, která měla ono téma zpracovat, zakázku na poslední chvíli odřekla. Projekt byl už rozjetý, práva k vydání koupená. Objevilo se to jako příležitost, byla škoda to aspoň nezkusit. Britské nakladatelství Palazzo Editions, pro které naše studio Wildcat Motions in pictures komiks vyrábí, si ode mě nechalo poslat obálku a pár stránek. Vzal jsem si volno a pustil se do toho. Reakce byly poměrně nadšené, takže jsem tu zakázku získal já a začal jsem na ní pracovat.

Kdy to bude hotové?

Nějaký čas do termínu odevzdání ještě zbývá, ale už jsem se přehoupl do poslední třetiny. Jedna stránka je záležitost přibližně osmi až šestnácti hodin, ale já u toho ještě chodím do práce a samozřejmě se musím věnovat i ženě a dítěti. Navíc čekáme další přírůstek do rodiny. Čas malovat stovku černochů v kině, kde byl Tarantino jako kluk na brigádě, se tak hledá o něco hůř. Reálně proto dělám jednu stránku za dva až tři dny, po večerech.

Spousta práce, jistě. Ale zeptám se trochu provokativně, je podle vás komiks též uměním?

Věřím, že ano. Stejně jako obraz v galerii je komplexním dílem. Vyžaduje umělecké cítění a aspoň trochu talentu. Je to sice jiné médium, ale v zásadě si myslím, že se to srovnat dá.

Pracujete ještě v analogovém formátu, tužkou a barvami, nebo už sázíte na digitální techniku?

Dělám na tabletu. Ne že bych vyloženě musel, ale v podstatě je i vzhledem k časové náročnosti a termínům žádané, aby se dílo odevzdávalo v digitální podobě. Snáze se s ním pak dál pracuje. V počítači si to mohu rozsekat do jednotlivých vrstev, upravovat jen potřebné části. Nemusím překreslovat celou stránku jen proto, že se na ní někomu nelíbí jeden obrázek.

Takže digitální technologie už v branži kreslířů komiksů jednoznačně vede?

Poctiví dělníci komiksu, kteří pořád kreslí ručně pastelkami a barvami, stále jsou, například Honza Štěpánek. Ale už jich není moc. Taky ta cena potom! I když to vypadá krásně, ne každý klient ji chce akceptovat. Takže digitální technologie teď vedou. Beru to však tak, že ve finále je tablet pořád jenom lepší lopata. Člověk pořád musí umět kopat, aby tu jámu udělal… Je to podobné, jako kdybychom se ptali, kdo ze současných spisovatelů ještě píše na stroji anebo v ruce.

A je takový komiks vytvořený na tabletu pořád ještě uměním?

Umění to je, i když už tvůrce nestojí před rámem obrazu s paletou. Člověk, který ho vytváří, musí umět kreslit. Tablet a grafické programy mu sice usnadňují práci, ale tvůrce pořád musí vědět, jakou to má mít kompozici, barvy, aby to celé ladilo. A to za něj žádný program neudělá. Umělá inteligence to jednou umět možná bude.

Jako byste mi četl poznámky. Je umělá inteligence zhoubou umění?

Určitě to není nepřítel. A může být i docela dobrý partner. Záleží samozřejmě na tom, jak to lidi uchopí. Věřím, že umělá inteligence pomůže lidem, kteří například nemají prostředky. Dokážu si představit, že si nadšený mladý režisér dokáže vygenerovat trailer, který ukáže producentovi a řekne: „Takhle to mám vymyšlené.“ Umělá inteligence může pomoci „nacítit se“ na tu správnou vlnu, přiblížit se tomu, co skutečně chceme vidět. Klasické umění to nezahubí. Pokud chcete mít vlastní portrét v pastelu nebo tužce, je to strojem nenahraditelné. Já ji používám pro rešerše. Mně by to přes vyhledávače trvalo hodiny, ona to dokáže za minutu.

Rešerše ke komiksům jsou opravdu taková dřina?

Když jsem připravoval podklady pro komiksové zpracování životopisu Quentina Tarantina, začínal jsem popisem jeho příběhu v roce 1962. Člověk musí vysledovat, jak se lidé oblékali, jak vypadaly ulice a jaké plakáty visely na zdech. Není to sice tak přísná disciplína jako dobový film, nedělám dokument. Ale nechci do záběru zaparkovat vůz, který tehdy ještě nejezdil.

Když pracuji s historikem Daliborem Váchou na komiksu z prvních dní roku 1938, musím vědět, jak vypadaly uniformy. A bunkry, kdyby byly dokončené. V tomto případě je to sice alternativní historie, zamyšlení nad tím, co kdybychom se přeci jen bránili… ale v těchto aspektech je třeba být realitě věrný.

Tarantinův životopis je poměrně jasně definované téma, Na Západní frontě vychází rovnou z knihy. Neláká vás vlastní téma?

Nad několika přemýšlím. Zaujal mě například příběh židovské holčičky Stelly, kterou v jejích třinácti letech deportovali do Terezína a následně do Osvětimi. Bylo by to o její rodině, ale přeneseně vlastně o všech židovských rodinách v Dolních Bojanovicích. Rovněž příběh staříka Čajky, který nikdy nevytáhl paty dál než do Brna, a pak přišla válka. A on se po ní najednou vrátil do republiky přes Vladivostok, Japonsko, San Francisko a Hamburk. Možná zpracuji příběh rodiny Dřevěných, kteří odtud za ekonomické krize v šestadvacátém roku emigrovali do Kanady. Cestovali tam měsíc. Jsou to lokální příběhy, které budou zajímat asi jenom lidi z naší vesnice nebo spjaté s regionem. Do naší historie se však vepsaly.