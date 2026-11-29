Kam se poděli čeští portrétní karikaturisté?
To je pro mě samotného záhada. V meziválečných letech jsme měli fantastickou generaci portrétních karikaturistů. Gardu, která přetrvávala, řekněme, do šedesátých, možná sedmdesátých let. A pak už jen Ladislav Rada a Karel Šmíd.
Zašla snad na úbytě?
V novinách i časopisech ji vytlačila fotografie, je dostupnější. Zahraničí se v tom však od nás liší, tam v tisku karikatura žije.
Karikatura potřebuje zkoumání a intimitu
A nebývá náhodou karikaturistů v sezóně plný Karlův most?
S nimi se potkáte všude po světě v blízkosti turistických pastí. Ale s výhradou, že se možná mýlím, si nemyslím, že by se někdo z těchto rychlokresličů dostal do galerií nebo periodik. Pouličním portrétistům jde o rychlou obrátku zákazníků a o rychlý výdělek řemeslnou rutinou. Není mi blízký ani důraz na zesměšňování tváří portrétovaných modelů. Možná pak proto veřejnost takhle vnímá portrétní karikaturu obecně: co se člověk snaží zakrýt, to karikaturista schválně zdůrazní. Mírně pokřivený nos je výzvou k nosu orla skalnatého… Ale to není můj šálek čaje, tak proč o tom dál konverzovat.
Chápu, je to laciné a může to zabolet.
Mně je bližší portrétovat člověka po hlubším poznání jeho osobnosti, obličeje, grimas, dynamiky a energie postavy. Ale též skrze vniknutí do jeho, jejího časoprostoru a vnitřního a vnějšího světa. Někdo by to mohl nazvat vášní. Je to však též jakýsi souboj s protivníkem.
Nejraději si vybírám osobnosti, které mě zaujmou svou činností nebo tvorbou nebo mě něčím vyprovokuje jejich vizáž. Nebo je mám prostě rád. Beatles a Bob Dylan jsou nejlepšími příklady. Snad proto se s převahou věnuji umělcům a zvlášť muzikantům, i pro zachycení jejich výrazné nadčasovosti. A výsledek není často rychle v dohlednu. Stačí málo k tomu, aby slibně se vyvíjející podobu zrušil tah, který k portrétovanému prostě nepatří.
Takový proces vyžaduje jiné soustředění, někdy přináší zklamání a nutnost si vzít od modelu časový odstup. Nechat si při tomto postupu a vymýšlení nejvýstižnějších tahů dýchat na záda kolemjdoucími nelze.
Ani v minulosti vás nesvádělo „ozdobit“ portrét zveličenými rysy?
Takové kresby bych řadil k méně častým. Pár příkladů i ze současné tvorby však uvést musím. Franz Kafka by bez nadměrných uší nebyl on. Podobně jsou na tom uši a hříva vlasů Samuela Becketta, rty Micka Jaggera, nos Boba Dylana… Někteří lidé mají tyto partie v DNA. O to zajímavější je jejich odlišení.