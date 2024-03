Klíčem je zjistit, jaká je vnitřní motivace daného člověka, říká vyjednavač

Ozbrojení policisté se s namířenými zbraněmi kryjí za auty a vyjednavač odvážně kráčí k místu, kde zločinec zadržuje rukojmí. Tak to vypadá ve filmech. Jaká bývá skutečnost?

Na místě jsou policisté a vyjednavač, který je součástí celé akce. V tom mají filmy pravdu, ale dál už se to poměrně výrazně liší. Jestli tam jsou i namířené zbraně, záleží na typu situace. Ve většině případů tomu tak není, protože my potřebujeme situaci stabilizovat a pachatele, který bývá v silných emocích, pokud možno zklidnit. Což by se při namířených zbraních moc nedařilo. A že by vyjednavač šel jen tak vstříc ozbrojenému pachateli, to je úplně mimo realitu, protože i on musí dbát na svoji bezpečnost.

Pokud půjdu za svým nadřízeným, aby mi přidal pět tisíc, a budu argumentovat tím, že kolega z vedlejší kanceláře bere o tolik víc, není to nejvhodnější začátek. A taky není správné být fixován jenom na tuhle pětitisícovou částku.