Příčinu války na Ukrajině hledejme před 200 tisíci lety, říká Čech s IQ 206

V rozhovoru, který jsme pro týdeník TÉMA dělali před 15 měsíci, kdy ještě nebyly žádné energetické krize, rekordní inflace ani válka na Ukrajině, jste tvrdil, že lidstvo páchá svou závislostí na energiích a kladením důrazu na umělou inteligenci ve všemožných oborech v podstatě rituální sebevraždu. Jak to vidíte teď?

Máme-li se bavit o nedostatku čehokoli – třeba energie –, začal bych od blahobytu, protože ten byl v historii lidstva vždy něčím exkluzivním a výjimečným. Dnes se stal blahobyt v našich končinách normou a v důsledku této normy plíživě degenerujeme. Životy se stávají stále více pragmatickými, účelovými, vyznává se především výkon, nikoli štěstí a spokojenost, protože díky výkonovým ideálům nemůžeme být spokojeni nikdy. Koučové na všechno možné nás totiž ubezpečují, že můžeme dosáhnout ještě dál a výš. Ženeme se za chimérou ještě úspěšnějšího, a tedy i blahobytnějšího života a většinu z nás při těch závodech skolí smrt dříve, než si najdeme čas, abychom si život užili. Místo abychom se na cestě od prvního nádechu až ke smrti duševně i tělesně rozvíjeli, mnozí se tou cestou jen proženeme a prožereme. Jenže – jak každý ví – rubáš nemá kapsy a nic z toho, co jsme si nahrabali, co jsme snědli nebo do jakých funkcí jsme se za života dostali, si na onen svět nevezmeme.

Křemíková inteligence má na naši psychiku stejný účinek jako opiát. Dnešní mladí raději budou hladovět, než by nemohli užívat internet, sociální sítě a informační toky.