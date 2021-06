Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s nejvyšším IQ

Oficiální testy organizace Mensa, která sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí, vám naměřily IQ 206. Jaké to je, být označován za nejchytřejšího člověka v zemi?

Já to nějak osobně nevnímám. Kdyby se toho nechytili novináři, ani by se o tom nemluvilo.

Neříkejte, že vám to ani trochu nezměnilo život.

Jako doma s manželkou a podobně? (smích) Vůbec ne. Ale protože mi tady v ředitelně (rozhovor probíhal na soukromé Střední škole Kostka ve Vsetíně, pozn. red.) visí na stěně i tenhle glejt, tak si ho dva studenti vyfotili a poslali do médií. Můj přístup k životu to ovšem nezměnilo.