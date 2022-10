Máme štěstí, že z našeho sportu nezbohatneme, říká vodní slalomář Přindiš

Asi je to u sportovce trochu neobvyklé, ale sálá z něj klid a pohoda. Vít Přindiš nemá silácké řeči, nefandí si a vlastně sám o sobě dost nerad mluví. Je vidět, že žije pro jiné, pro rodinu a pro svůj sport.

Letos jste se stal po letech snažení poprvé mistrem světa, jak se cítíte?

Toužil jsem po tom. Vyhrál jsem mistrovství Evropy, světový pohár, na světovém šampionátu jsem byl o dvě setiny druhý. Po nevydařené nominaci na olympiádu v roce 2020 jsem se k cíli vyhrát mistrovství světa hodně upnul. Završilo to mou medailovou snahu, mám vše kromě té olympiády.

Jak moc vás mrzí, že jste nebyl na olympiádě? Doplácíte na silnou českou reprezentaci – jezdí za nás čtyři mistři světa, ale na olympijské hry může vždy jen jeden.

Samozřejmě mě to mrzí, ale jsem s tím vnitřně srovnaný. Jede jen ten, který je na tom aktuálně nejlíp. Naposledy jsem byl v kvalifikaci víc zklamaný z toho, že jsem jel fakt špatně. To bylo pro mě horší než fakt, že jsem nebyl na olympiádě. Ale příští rok se rozjede další kolo nominace, tak musím být připraven, fyzicky a psychicky.

Vít Přindiš 33 let

vodní slalomář, kategorie K1

K vodnímu slalomu ho přivedl otec Pavel Přindiš, který dlouhé roky sám reprezentoval a do roku 2013 ho trénoval. Na kajaku jezdí od roku 1996, od začátku kariéry je členem USK Praha vodní slalom.

Má zlato z mistrovství světa 2022 a zlata z mistrovství Evropy 2019 a 2021. V roce 2017 zvítězil jako první český kajakář v historii v celkovém hodnocení Světového poháru v kategorii K1, tento úspěch v roce 2021 opakoval.

Dokonce se mluvilo i o vyřazení vodního slalomu z olympijského programu.

Ano. A nakonec budeme mít disciplínu navíc – extrémní slalom, kdy jedou čtyři proti sobě na trati a strkají se tam, předjíždějí… Vyřazení hrozilo, protože stavba tratě je extrémně drahá. A na rozdíl třeba od stadionů už v té zemi nemusí mít nikdy využití. Ale vždy nás zachránilo, že náš sport dělá hodně zemí.

Je vám třicet tři let, jak dlouho ještě můžete vydržet ve vrcholné formě?

Už jsem si prošel ve sportovním životě lecčím, málem jsem kvůli zranění skončil. Takže jsem rád za každý rok, který jezdím. Úbytek sil zatím necítím, ale mám tak nějak v hlavě, že je to asi poslední šance na olympiádu. Věk je u kajakářů hodně nemilosrdný, nedá se jezdit dlouho. Mladí se ženou vpřed a dvacetiletí jsou u nás skvělí. A vlastně, kdybych skončil třeba i hned, nemám se za co stydět. I bez olympiády.

Jaké jsou vztahy v českém týmu? Je to zvláštní, že spolu soupeří v jedné reprezentaci hned čtyři šampioni.

Je to trochu smůla, ale zároveň se vzájemně motivujeme k lepším výkonům. Když je jeden z nás nejlepší na světě, chceme se mu vyrovnat. A jsme spolu nejen v rámci Česka, ale ve stejném klubu, ve stejné loděnici, na stejné trati… To je pro trénink strašně cenné, to nikdo jiný na světě nemá. Ti nejlepší v jiných zemích se nemohou s nikým porovnávat na denní bázi.

Vy trénujete všichni společně?

Ne zcela. Dřív jsem jezdil i s Vencou Hradílkem, ale dnes jen s Jírou Prskavcem a Ondrou Tunkou. Jsme tři mistři světa v jedné tréninkové skupině. A ve světě to opravdu nechápou, jak spolu vyjdeme. Jíra mi letos před mistrovstvím světa říkal, že by mu vůbec nevadilo, kdybych konečně vyhrál já. Což se stalo a viděl jsem, jak mi fandí a v cíli jásá. Nebereme se jako soupeři.

MISTR SVĚTA. Český kajakář Vít Přindiš se v cíli raduje z vítězství.

Tomu nerozumím.

Na trati nejedeme proti sobě, nestojíme vedle sebe na startu, nejdeme proti sobě do ringu. Každý má před sebou brány, vymezenou trať a bojujeme s ní. Nemůžeme si vzájemně ublížit. Ale nedivím se, že vám to přijde zvláštní.

Není to třeba tím, že ve vodním slalomu není moc peněz?

Je to možné. Máme to štěstí, že z nás nikdy boháči nebudou. Tedy aspoň ne díky sportu.

Také jsem si všiml, že často jezdíte za závody s rodinou, s dětmi.

Ano, když vím, že to je někde hezké, město nebo okolí, a také by si to užili, beru je s sebou. Zejména na dlouhá zimní soustředění, která jsou v rámci týdnů nebo měsíců. To bych se bez nich zbláznil.

A kam jezdíte na taková soustředění?

Bývala to Austrálie, ale to kvůli covidu dva roky nešlo, teď tedy například připadají v úvahu Spojené arabské emiráty. Vybudovali tam trať v poušti, je to hezké místo. A potom ostrov Reunion v indickém oceánu, kde je také trať. A v zimě se dá trénovat i v Jižní Francii. Brát rodinu stojí dost peněz, ale nedokážu si to bez nich představit.

Nemám rád firemní akce

Jste nominovaný v anketě Esquire Man. Jaký by podle vás měl moderní muž být?

Měl by být gentleman, postarat se o rodinu a zabezpečit ji.

Co by pro něj mělo být v životě nejdůležitější?

Vyrovnanost. Nehonit se za zbytečnými věcmi, být šťastný a dávat radost lidem kolem sebe. A za úspěch by měl brát to, když se něčemu naplno věnuje, podaří se mu to a nikomu tím neublíží.

Co by mu mělo dodávat životní sílu?

Ta touha něčeho takového dosáhnout. A rodina. Když přiběhne dcerka a je šťastná od ucha k uchu, přijde mi to naprosto neuvěřitelné. A žena je pro mě úplně vším. Pravá ruka, parťák, životní opora.

Je někdo, ke komu vzhlížíte?

Mám víc lidí, kteří mě inspirovali a od nichž jsem se snažil něco vzít. A to nejen ve sportovním životě. Například babička mi vždy říkala, že život není o tom, co chceme, ale o tom, co dokážeme. To je hrozně hezké motto, kterým se snažím řídit.

Dimitri Marx, Vavřinec Hradilek, Joseph Clarke a Vít Přindiš (zleva) startují do extrémního slalomu.

Působíte jako velký kliďas. Je ale něco, co vám zaručeně rozpumpuje krev v žilách?

Když jsem v nějaké trapné situaci. Třeba když mě na firemní akci postaví před dav, představují a vyjmenovávají všechny moje úspěchy. To úplně cítím, jak mi tepe celé tělo. Jinak jsem relativně opravdu kliďas a většinu věcí beru s nadhledem.

Jaká je poslední rada, kterou jste někomu dal?

Rady ze životních zkušeností jsou většinou nesdělitelné a nepřenositelné. Ale teď jsme docela dlouho mluvili u piva s mladším kamarádem a měl nějaké problémy. Řekl jsem mu, ať se zkusí na pár věcí podívat s nadhledem a uvidí, že to není tak hrozné, jak se zdá.

A vy sám máte z něčeho obavy?

Bojím se o zdraví. Ale ne o svoje, o zdraví své rodiny. Ještě za svobodna jsem byl na Tchaj-wanu na večeři u jedné velmi bohaté rodiny a jejich syn mi říkal, že jediná věc na světě, která je důležitá, je zdraví. Oni měli miliardy dolarů, ale tatínek ležel spousty let na přístrojích, nemohl se hýbat a žádné peníze mu nedokázaly pomoct.

