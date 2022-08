Proč jste se rozhodl jet na kajaku do Istanbulu?

Když jsem šel do Santiaga de Compostela, napadlo mě, že bych příště mohl změnit způsob cestování. Vybral jsem si kajak, protože v mládí jsem jezdil vodu. A kam se dá z Česka dojet nejdál? Do Istanbulu. Takže po návratu ze Santiaga jsem si pořídil kajak a chtěl vyrazit. Jenže přišel covid.

S plavbou na moři jsem neměl žádné zkušenosti, bláhově jsem si myslel, že to natrénuji na Dunaji. Nesmysl, samozřejmě.