Z amerických filmů si instruktora výcviku představuju jako nasupeného drsňáka, který na nováčky neustále řve. Taky jste křičel?

Ne, takhle to u nás nechodí. (směje se) Nepamatuju, že by při výcviku někdo na někoho řval. Já nikdy nebyl moc ostrý, mně to ani nejde. Rozumnou domluvou se dosáhne víc než protivným drilem.

Před chvílí jste se mě ptal, jestli jsem měl při nějaké akci strach. Tak se přiznávám, že při akci na Karlštejně jsem ho měl.