Co si myslíte o tom, když se bývalí vojáci základní vojenské služby scházejí na místě někdejších kasáren, jako je to vidět na facebookové skupině Vojenské útvary? Jak si takové vzpomínání vykládáte?

Je trochu otázka, v jaké míře se to skutečně děje. Žijeme v digitálním světě, a když někdo taková setkání na sítích sdílí, můžeme mít pocit, že se to děje častěji než ve skutečnosti. Když si uvědomíme, kolik lidí povinnou vojnu absolvovalo, pak těch, kteří se takto scházejí, bude nejspíš jen zlomek.

Mazáci si vybírali „slabé kusy“ a s nimi dělali skutečně zvrácené věci, jejichž cílem bylo ponížit lidskou důstojnost.