Kniha představuje osudy – a samozřejmě i fotografie – patnácti Židů, kteří přežili holokaust a oslavili sté jubileum. Život jim vepsal do tváří hluboké vrásky, ale také velkou pokoru. „Bylo nám pomoženo, když jsme to potřebovali,“ říká Jiří Kafka, jeden z nich, „a tak teď musíme pomáhat my.“
Kolik lidí z těch patnácti, které jste fotil pro knihu Až do sto dvaceti let, ještě žije?
Nedávno zemřel pan Otto Šimko, takže už zbývá jen paní Edita Šalamonová, která žije v Košicích, Jiří Kafka z Prahy a Larissa Šimeková z Prostějova. Naživu jsou už jen tři. Přeživších mohlo být v knize ještě víc, ale chtěli jsme ukázat ty, jež neporazily holokaust ani symbolická stovka.
Když v nemocnici umíral, vyprávěla primářka, že noc předtím byla pro něj strašlivá. Vykřikoval německy a všechny ty hrůzy se mu v mysli vracely.