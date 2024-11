Přijdou zásadní mezigenerační rozbroje. Řešení moc není, říká psycholog Klimeš

Jakou úlohu v měnící se roli mužů ve společnosti hraje emancipace žen?

Nejde o emancipaci. Jsem přesvědčen, že jde o přirozený cyklus, který je závislý především na blahobytu společnosti. Jak zní to okřídlené rčení? Těžké časy vytvářejí silné muže, silní muži vytvářejí snadné časy. A naopak snadné časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí těžké časy. Když společnost dospěje do vyšší fáze bohatství a blahobytu obyvatel, historie obecně ukazuje, že dominance žen narůstá. To s sebou nese i to, že silní a aktivní muži se stahují a tolik se neprojevují. V době blahobytu mnohem častěji sedí, pijí pivo a věnují se mnohdy něčemu úplně jinému.

Sebevědomí mužů se špatně smiřuje s tím, že jsou „chováni“ ženami hlavně pro citové uspokojení. Jinak jsou vcelku bezcenní.