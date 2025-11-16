Vylepšování lidí? Poptávka i možnosti jsou, něco však je tabu, vysvětluje biolog Petr

Premium

Fotogalerie 15

Geneticky upravení lidé již existují. Pomocí speciálních metod jsou genoví inženýři schopni zasáhnout do dědičné informace člověka a zbavit ho některých smrtelných chorob. Nemoci se zbavíme, nicméně dispozici pro ni můžeme předávat dalším pokolením. Jak by ale vypadal svět, kdybychom sáhli i na pohlavní buňky a „vylepšené“ vlastnosti předávali dál svým dětem a vnoučatům? Nejen nad tím se zamýšlí biolog, bioetik a popularizátor vědy prof. Jaroslav Petr. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Veronika Cais
Geneticky upravení lidé již existují. Jak by ovšem vypadal svět, kdybychom „vylepšené“ vlastnosti předávali dál svým dětem a vnoučatům? A co kdyby se mezi sebou mohli rozmnožovat jen takto upravení lidé? Nastane doba, kdy budou po naší planetě pobíhat dva lidské druhy? Nejen nad tím se zamýšlí biolog, bioetik a popularizátor vědy Jaroslav Petr.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pomocí speciálních metod jsou dnes genoví inženýři schopni zasáhnout do dědičné informace člověka a zbavit ho některých smrtelných chorob. Pořád se ale jedná o takzvanou somatickou terapii, kdy cílíme na tělní buňky. Nemoci se zbavíme, nicméně dispozici pro ni můžeme předávat dalším pokolením. Proto se zkoumal i možný zásah do pohlavních buněk.

Kdy jsme poprvé zasáhli do dědičné informace člověka?
Už v roce 1990. Ashanti DeSilva byla tehdy čtyřletá holčička s takzvanou těžkou kombinovanou imunodeficiencí (SCID), kdy se u ní vlivem genetické mutace nerozvinul imunitní systém, a tudíž ji veškerý kontakt s viry, bakteriemi nebo kvasinkami ohrožoval na životě. Tyto děti se dají vyléčit transplantací kostní dřeně, ale pokud se pro ně nenajde vhodný dárce, což se stává, je jejich osud většinou dost smutný.

Není to žádná procházka růžovým sadem. Léčba je dryák, pacienti mají vysoké horečky, pro tělo je to strašná zátěž.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvířata jako komici. Mezinárodní soutěž ukazuje žertovnou přírodu

Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na...

Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na ochranu přírody. Ceny Comedy Wildlife oslňují i ve svém jedenáctém ročníku. Definitivní vítěze porota vyhlásí 9. prosince, my...

Orgasmus z posilovny existuje. Pečlivá studie zkoumala, co dává ženám

Vyvrcholení z cvičení s sebou nese celou škálu emocí, tvrdí věda. Odrážejí...

Míval punc kuriozity, dokonce mýtu. Zmínky o něm kolovaly na internetových fórech. Doložené případy bývaly anekdotické. Poté přišly první studie. Nakonec se orgasmu vyvolaného fyzickým cvičením věda...

V Mexiku ho mučili, ve Španělsku platil za atrakci. Prvním mesticem byl syn Cortése

Premium
Dobyvatel Hernán Cortés a jeho indiánská milenka a překladatelka doňa Marina,...

Dnes jich v Latinské Americe žijí stamiliony. Před 500 lety nebyl žádný. Míšenci bělochů a indiánů se začali rodit až poté, co Hernán Cortés dobyl Mexiko. Sám pak s aztéckou princeznou Malintzin,...

Mlýn hrůzy. Polské židy ubytovali a zabili. Jejich nasolené maso prodali hladovým

Premium
Černobílý dobový snímek z vyšetřovacího spisu ukazuje hrůzné místo činu, Kohnův...

Před sto lety skončil jeden z nejotřesnějších tuzemských případů 20. století. Jaké rozsudky rozdala československá justice na konci října 1925 skupině osmi lidí z Třebíče, které kromě vražd vinila i...

Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let

Chůze léčí. Studie naznačuje, že dovede potlačit propuknutí Alzheimerovy...

Prospívá zdraví, bezpochyby. Jenže ohledně přesnějšího určení přínosů chůze panuje stále nejasnost. Často opakované tvrzení o potřebě ujít denně deset tisíc kroků bylo mnohokrát zpochybněno. Aktuální...

Vylepšování lidí? Poptávka i možnosti jsou, něco však je tabu, vysvětluje biolog Petr

Premium
Geneticky upravení lidé již existují. Pomocí speciálních metod jsou genoví...

Geneticky upravení lidé již existují. Jak by ovšem vypadal svět, kdybychom „vylepšené“ vlastnosti předávali dál svým dětem a vnoučatům? A co kdyby se mezi sebou mohli rozmnožovat jen takto upravení...

16. listopadu 2025

„Amerikanski tovaryšč“. Joseph bojoval za USA i za Sovětský svaz

Premium
Nepoddajný. Joe Beyrleho nezastavilo nic, ani věznění, ani umučení.

Kdyby vám Joseph Beyrle vyprávěl, co prožil za druhé světové války a odkud málem došel do Berlína, řekli byste, že je to jasný baron Prášil. Americký výsadkář se na útěku stal sovětským tankistou.

15. listopadu 2025

Ženy, živly, příroda. Kalendář Pirelli se uvedl v Praze. S Evou Herzigovou

Tajemná, ale blahodárná. Tak vidí vodu česká modelka Eva Herzigová. Kalendář...

Spojuje kouzlo žen se sílou přírody, intimitu s otevřeností, záměr s instinkty. Realitu s magií a technologiemi. Originální ústřední myšlenku s mimořádnými modelkami. Jeho autor Sølve...

14. listopadu 2025

OnlyFans nemusí být pornografií, může to být terapie, zazní v Naked Warm Up

Na spoustu lidí to asi může působit apokalypticky ale po OnlyFans je zkrátka...

Tak trochu jiný modeling, nebo spíš pokus o sexfluencerství? Co si vlastně režisér a scenárista Jan Vejnar myslí o fenoménu OnlyFans a jak dalece, nad rámec filmového řemesla, sahají jeho osobní...

13. listopadu 2025

Chůze oddálí Alzheimera. Studie změřila, kolik kroků denně přidá kolik let

Chůze léčí. Studie naznačuje, že dovede potlačit propuknutí Alzheimerovy...

Prospívá zdraví, bezpochyby. Jenže ohledně přesnějšího určení přínosů chůze panuje stále nejasnost. Často opakované tvrzení o potřebě ujít denně deset tisíc kroků bylo mnohokrát zpochybněno. Aktuální...

13. listopadu 2025

Příběh nejslavnějšího skla. Ikonická lahev Coca-Coly inspirovala Dalího i Warhola

Premium
Naše životy provází řada ikon designu. Patří mezi ně i legendární LAHEV NA...

Naše životy provází řada ikon designu. Patří mezi ně i legendární lahev na limonádu. Objevila se v řadě filmů i hudebních klipů, pracovali s ní módní tvůrci a umělci, své místo má v Muzeu moderního...

12. listopadu 2025

Zvířata jako komici. Mezinárodní soutěž ukazuje žertovnou přírodu

Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na...

Spojují fotografický um, vlídný, ale někdy též zlomyslný humor a apel na ochranu přírody. Ceny Comedy Wildlife oslňují i ve svém jedenáctém ročníku. Definitivní vítěze porota vyhlásí 9. prosince, my...

12. listopadu 2025

Vrah umrtvil floridské město děsem. Jeho řádění inspirovalo tvůrce Vřískotu

Premium
Muž posedlý démony. Nakonec byl Daniel Rolling za vraždy, které spáchal,...

Svých osm ubodaných obětí sériový vrah rituálně aranžoval do děsivých výjevů. Jako by měly křičet, jaká hrůza dovede být skutečná. Vrah z Gainesville navíc útočil u obětí doma, v soukromí. Jako by...

11. listopadu 2025

Movember v plné síle. Knír, vousy i styl pod kontrolou

Advertorial
Holicí všeuměl. OneBlade zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv husté vousy

Přijde vám, že se kolem vás najednou objevuje víc mužů s knírem než obvykle? Není to náhoda – listopad, tedy vlastně Movember, totiž patří knírům. Muži po celém světě si v tomto měsíci nechávají růst...

10. listopadu 2025

Orgasmus z posilovny existuje. Pečlivá studie zkoumala, co dává ženám

Vyvrcholení z cvičení s sebou nese celou škálu emocí, tvrdí věda. Odrážejí...

Míval punc kuriozity, dokonce mýtu. Zmínky o něm kolovaly na internetových fórech. Doložené případy bývaly anekdotické. Poté přišly první studie. Nakonec se orgasmu vyvolaného fyzickým cvičením věda...

10. listopadu 2025

Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele
Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele

GERBER přináší chutné a výživné kaše Grain&grow, vyrobené z pečlivě vybraných obilovin. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte balíček plný...

Mlýn hrůzy. Polské židy ubytovali a zabili. Jejich nasolené maso prodali hladovým

Premium
Černobílý dobový snímek z vyšetřovacího spisu ukazuje hrůzné místo činu, Kohnův...

Před sto lety skončil jeden z nejotřesnějších tuzemských případů 20. století. Jaké rozsudky rozdala československá justice na konci října 1925 skupině osmi lidí z Třebíče, které kromě vražd vinila i...

9. listopadu 2025

Ohavná vražda gaye rozbouřila Ameriku. Jenže se ukázalo, že to bylo úplně jinak

Premium
Pár sandálů a fotografie Matthewa Sheparda vystavených v Bílém domě v rámci...

Brutální smrt mladého homosexuálního studenta v roce 1998 šokovala Spojené státy a stala se podnětem k legislativním změnám a nové definici zločinu z nenávisti. Celý příběh je však složitější.

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.