Všichni pocházíme ze stejného prapředka. Kdy jsme se začali evolučně odlišovat?
Člověk se vyvinul v Africe, kde žil poměrně dlouho, ale už pravěké druhy jako Homo habilis a Homo erectus se snažily z Afriky prchnout jinam, takže se dostaly do Evropy a Asie, kde se nějakým způsobem dál vyvíjely (první skupiny afrických „cestovatelů“ se objevily v Asii už před 1,8 až 2 miliony let, pozn. red.). V Evropě se vyvinuly v neandertálce, v Asii zase v takzvané denisovany. My jsme ale potomci druhu Homo sapiens, který se v Africe objevil zhruba před 300 tisíci lety. I Homo sapiens se pokoušeli dostat jinam, ale neměli to jednoduché. Na cestu na jiné kontinenty se vždy vydávala jen malá část populace, která se pak s dalšími lidskými druhy, jež už tam žily, křížila.
Mají také větší množství hnědé tukové tkáně, která generuje teplo. My jí máme ve srovnání s nimi málo. Víc hnědého tuku u nás mají jen malé děti.