Světlooké muže si ženy častěji vybíraly. Známý vědec líčí rozdíly genetiky národů

„Člověk je oproti jiným živočišným druhům geneticky jednobarevný, všichni totiž pocházíme z malé populace, jež žila zhruba před 200 tisíci lety na území dnešní Botswany na jihu Afriky,“ říká biolog a popularizátor vědy, profesor Jaroslav Petr. Všichni z bezmála 8,3 miliardy lidí na naší planetě mají proto více než z 99,9 % stejnou DNA. Bez ohledu na tvar očí, výšku či barvu pleti. A všichni jsme si podle jedné studie geneticky podobnější než třeba dvě tlupy šimpanzů žijících těsně vedle sebe v rezervaci Gombe v Tanzanii. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Veronika Cais
  19:00
Všichni z bezmála 8,3 miliardy lidí na naší planetě mají proto více než z 99,9 % stejnou DNA. Bez ohledu na tvar očí, výšku či barvu pleti. A všichni jsme si podle jedné studie geneticky podobnější než třeba dvě tlupy šimpanzů žijících těsně vedle sebe v rezervaci Gombe v Tanzanii. Jak je tedy možné, že je na světě tolik různorodých kultur? Kdy a proč jsme se z hlediska zvyků, morálky či tradic začali od sebe odlišovat? Vysvětluje biolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr.

Všichni pocházíme ze stejného prapředka. Kdy jsme se začali evolučně odlišovat?
Člověk se vyvinul v Africe, kde žil poměrně dlouho, ale už pravěké druhy jako Homo habilis a Homo erectus se snažily z Afriky prchnout jinam, takže se dostaly do Evropy a Asie, kde se nějakým způsobem dál vyvíjely (první skupiny afrických „cestovatelů“ se objevily v Asii už před 1,8 až 2 miliony let, pozn. red.). V Evropě se vyvinuly v neandertálce, v Asii zase v takzvané denisovany. My jsme ale potomci druhu Homo sapiens, který se v Africe objevil zhruba před 300 tisíci lety. I Homo sapiens se pokoušeli dostat jinam, ale neměli to jednoduché. Na cestu na jiné kontinenty se vždy vydávala jen malá část populace, která se pak s dalšími lidskými druhy, jež už tam žily, křížila.

Mají také větší množství hnědé tukové tkáně, která generuje teplo. My jí máme ve srovnání s nimi málo. Víc hnědého tuku u nás mají jen malé děti.

Světlooké muže si ženy častěji vybíraly. Známý vědec líčí rozdíly genetiky národů

Premium
