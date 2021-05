Dokážu, že štěchovický poklad je habaďůra, věří badatel Mareš

Jedno vysvětlení na úvod: několik let jsme spolupracovali v televizní redakci, proto si tykáme. Záhady byly vždycky tvoje parketa. Dnes kromě toho, že točíš reportáže do pořadu Josefa Klímy, už máš dokonce i vlastní pořad na internetové televizi. Kdy je případ dostatečně záhadný, aby tě začal zajímat?

Nastupuji až v okamžiku, kdy už to jiní vzdali. Nedělám soudobé kauzy, snažím se najít nepovšimnuté v těch minulých. A lákají mě všechna nevysvětlená témata. Bod zlomu je pak okamžik, kdy zjistím, že se dá ukázat ještě něco nového.

Zkoušeli, jestli by bylo možné prostřednictvím hypnotizérů zhypnotizovat v zákopech vojáky protivníka. Závěr zněl, že asi ne, protože se tam střílí a hypnotizér by se nemohl soustředit. Jaroslav Mareš badatel a publicista