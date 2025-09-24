Pro ty, kteří vás dosud neznali – jak vznikla vaše přezdívka? Proč Běžící češtinář?
Na vysoké škole jsem trochu zlenivěl a poprvé na váze viděl trojciferné číslo. Šokovalo mě to, a tak jsem v pětadvaceti letech začal běhat. Hned první běh, kdy jsem zvládl jedenáct kilometrů bez pauzy, mě překvapil. Pak jsem se přihlásil na Jesenický maraton, což je brutální závod. Běhání se stalo pravidelnou součástí mého života. Ta přezdívka vznikla už dřív, ale známější jsem pod ní posledních pět let díky Instagramu.
Co máte na češtině nejraději?
Úplně všechno. Tím samozřejmě nemyslím deset pravopisných chyb v každé větě, to zase nechci přehánět. Mám ale rád mluvenou češtinu v jakékoli její podobě, ať už je slezská, hanácká, plzeňská, pražská, budějovická nebo liberecká. Všechno je to prostě unikátní a nádherné.
Vidím velký problém v kvalitě přípravných přijímaček nanečisto, které nabízejí různé organizace.