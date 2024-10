Žižka byl zásadový, za selhání poslal klidně i přítele na popraviště, líčí znalec

Faktor je vedoucí edukačního oddělení Jihočeského muzea a průvodce po Archeoskanzenu Trocnov, rekonstruované usedlosti z přelomu 14. a 15. století. I ta nám Žižkův život může přiblížit.

Co je na rodišti Jana Žižky nejzajímavější?

Zábavné je třeba to, že vlastně s jistotou nevíme, kdy se narodil a kde se narodil.

Počkejte, já myslel, že je jasné, že tady v Trocnově.

To právě není. Pravděpodobné je, že se narodil asi někdy kolem roku 1360 a že jeho rodina tu měla zemanský dvůr. Traduje se, že se narodil při letní bouřce pod dubem, když jeho matka nesla při sklizni na pole jídlo. Ale to, co nějaký kronikář zapsal, nemusí odpovídat realitě. Ostatně Žižkovi současníci ani nepovažovali za důležité zmínit, jestli má vypíchnuté levé, nebo pravé oko. Žižku přece všichni znali. Takže to nevíme dodnes.