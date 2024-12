Kdysi tu žili lvi i nosorožci. Pratury vyhubili až lidé ve středověku, líčí vědec

Byla doba ledová skutečně ledová? A kolikrát takové období planeta Země zažila?

Doby ledové a meziledové se během čtvrtohor, nejmladšího geologického období (zahrnuje zhruba posledních 2,6 milionu let, pozn. red.), opakovaly mnohokrát. Poslední začala před více než 110 tisíci lety a skončila necelých 10 tisíc let před naším letopočtem. Dnes z tohoto pohledu žijeme v další době meziledové. Poslední doba ledová tedy trvala více než 100 tisíc let a během tohoto období se klima značně proměňovalo. V některých úsecích bylo docela přívětivé, v jiných méně. Kromě nižších průměrných teplot, než máme dnes, bylo ale pro Evropu doby ledové typické především větší sucho. Dobu ledovou bychom si neměli představovat jako krajinu pokrytou mohutnými vrstvami sněhu, srážek bylo málo. Naopak velké množství vody bylo zadržováno v ledovcích, v důsledku čehož poklesla světová hladina moří a mnohé ostrovy v té době byly spojené s kontinenty, včetně Velké Británie.

Lvi jeskynní se podobali dnešním lvům, byli ale větší. Také je možné, že neměli hřívu nebo že byla u samců jen slabě vyvinuta.