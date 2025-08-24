Co jste měl dnes k snídani?
Moje nejoblíbenější snídaně je sladkoslaná, protože se nikdy nemohu rozhodnout, jestli chci sladkou, nebo slanou snídani. Takže dneska to byla dvě volská oka, kimchi, cherry rajčátka a plátek žitného chleba. Sladká část se skládala z jogurtu, skořice, kakaa, kokosového proteinu, paraoříšků a ananasu.
To jste se neodbyl.
Určitě ne. Při snídani se snažím lehce meditovat, nepospíchat, vím, že mě celý den teprve čeká, proto si chci jídlo užít. Samozřejmě občas už u ní řeším i pracovní věci, nejsem zase tak dokonalý.
Vím z osobní zkušenosti, jak pornografie na pravidelné bázi dokáže ovlivňovat psychiku. A zpětná vazba mi potvrdila, že nejsem sám, kdo nad tím přemýšlí.