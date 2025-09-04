Premium

Tajemství strašidelných míst. Někdy tam má stejný podivný zážitek víc lidí, líčí etnolog

Fotogalerie 16

Jan Pohunek | foto: archiv Jana PohunkaJan ZátorskýMAFRA

Lukáš Kašpar
  20:00
Etnolog a tramp Jan Pohunek se zabývá moderními pověstmi a legendami, které si lidé vyprávějí o tajemných místech Česka – o hradních zříceninách a opuštěných domech, o lesích a vojenských újezdech, o jeskyních a štolách, o rybnících i mokřadech. Proč na nás na některých místech doléhají tísnivé pocity? Kde není radno přespávat a kde je to v módě?

Co teď mezi strašidelnými místy frčí?
Nedávno si někdo stěžoval, že hodně lidí jezdí zase na Rolavu, což je bývalý zajatecký tábor s opuštěnými těžebními objekty v Krušných horách. Prý je to tam docela cirkus. Zájem o podobná místa se pravidelně jednou za čas vynoří. Třeba někdejší motorest U devíti křížů. Kdysi tam podle pověsti byly vztyčeny kříže na památku zavražděných svatebčanů a vždycky se po jejich zániku objevily nové. Dnes se spíš objeví youtubeři, kteří projdou nějaký opuštěný rekreační nebo vojenský objekt, natočí strašidelné video, a lidi to začne zajímat. Podobný fenomén byl nedávný zájem o vraždící klauny nebo třeba Sirenheada, kdy hlavně mládež točila krátké filmy o tom, jak se někudy plíží a příšera je všechny dostane. Nebo na vraždícího klauna číhali třeba v parku.

Statek Pohádka vraha Roubala má vlastně romantickou polohu. Kdyby ho trochu opravili a dali tam nějaké lidi v krojích, může tam Troška točit pohádku.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Tajemství strašidelných míst. Někdy tam má stejný podivný zážitek víc lidí, líčí etnolog

Pásek z županu vražedným nástrojem zvrhlíka. Bratislavský škrtič působil paniku

Premium

Srdce se mu rozbušilo, když spatřil, jak vychází z domu. Nečekal marně. Neviděla ho, šla rychlým krokem pustou ulicí a on vyrazil za ní. Tu potupu jí neodpustí. Chytil ji zezadu do kravaty. „Tak tys...

30. srpna 2025

Britská zázračná zbraň roku 1941. Vyslali astrologa, aby napálil Ameriku

Premium

„V těch měsících, kdy jsme stáli sami proti Hitlerovi, stálo za to vyzkoušet téměř cokoli.“ A Britové to dělali. Geniálně mazaná tajná operace s jasnovidcem jako agentem, jemuž přihrávali vymyšlení...

30. srpna 2025

