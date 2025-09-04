Co teď mezi strašidelnými místy frčí?
Nedávno si někdo stěžoval, že hodně lidí jezdí zase na Rolavu, což je bývalý zajatecký tábor s opuštěnými těžebními objekty v Krušných horách. Prý je to tam docela cirkus. Zájem o podobná místa se pravidelně jednou za čas vynoří. Třeba někdejší motorest U devíti křížů. Kdysi tam podle pověsti byly vztyčeny kříže na památku zavražděných svatebčanů a vždycky se po jejich zániku objevily nové. Dnes se spíš objeví youtubeři, kteří projdou nějaký opuštěný rekreační nebo vojenský objekt, natočí strašidelné video, a lidi to začne zajímat. Podobný fenomén byl nedávný zájem o vraždící klauny nebo třeba Sirenheada, kdy hlavně mládež točila krátké filmy o tom, jak se někudy plíží a příšera je všechny dostane. Nebo na vraždícího klauna číhali třeba v parku.
Statek Pohádka vraha Roubala má vlastně romantickou polohu. Kdyby ho trochu opravili a dali tam nějaké lidi v krojích, může tam Troška točit pohádku.