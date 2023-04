Začátky jsou hodně těžké, oddřel jsem to, říká designér a manžel hvězdy diskoték

Většina článků o vás začíná slovy „světově uznávaný designér“. Jaká k tomuto označení vedla cesta?

Vlastně docela rychlá, dalo by se říct, až raketová. Poté co jsem prezentoval svou diplomovou práci – kovový nábytek Icons – na Designbloku v Praze a následně v Miláně a Londýně, strhla se lavina. Navázal jsem další, i mezinárodní spolupráce, které přišly překvapivě rychle. Všechno se odehrálo v průběhu dvou let.

Moser nikdy nebude dostupný pro každého. Na druhou stranu se neplatí jen za značku, ale za to, že všechny výrobky jsou dělané ručně, bez pomoci strojů. Nikdo jiný na světě tímto způsobem nepracuje. Jan Plecháč designér a kreativní ředitel firmy Moser