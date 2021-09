Talent funguje, když se nastartuje v mozku. Odemkněte ho, radí Jan Mühlfeit

Co vás za léta v Microsoftu dostalo až na samý vrchol?

Asi fakt, že jsem si žádný vrchol nikdy nedefinoval. Řekl jsem si, že kam dojdu, tam dojdu. To samé dnes radím sportovcům. Například olympiáda se démonizuje, ale je to závod jako každý jiný, holt jen jednou za čtyři roky. Existuje něco, čemu se říká přemotivovanost. Nastává tehdy, když je člověk strašně zaměřený na výsledky. V byznysu se začnete bát, že nesplníte stanovené cíle, a přestanete riskovat či dělat odvážná rozhodnutí. Ve sportu jde kvůli přemotivovanosti výkon okamžitě dolů, protože se vylučuje zbytečně moc adrenalinu a hlavně stresový hormon kortizol.

Nejlepších výsledků dosáhnete ve stavu flow. Nevnímáte čas ani stres, děláte něco, co je mimo vaši komfortní zónu, ale hrozně vás to baví a máte na to talent. Jan Mühlfeit manažer, globální stratég, kouč a mentor