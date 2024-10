Dávka dělá jed, říká fitness kouč Liška. Největší zlo je podle něj alkohol

Esquire Man dotazník – odpovědi Shredded Foxe Jaký je muž 21. století?

Je líný a často uzavřený do sebe, neumí se otevřít. Muži mají celkově problém otevřít se, přiznat si starosti o své psychické zdraví, přiznat si, že něco takového potřebují řešit. Ve Spojených státech mají všichni lépe postavení muži psychologa, dá se díky tomu předejít spoustě věcí. Vy k psychologovi chodíte?

Už několikrát jsem jeho služeb využil, i když to není na pravidelné bázi. Ale měl bych chodit víc. Psycholog mi vždy pomohl, často jen tím, že mě nasměrovával k tomu, na co mám přijít. Bojíte se něčeho?

Pocházím z rozbité rodiny a největší strach mám z toho, že by se mi stalo to samé. Že nebudu dostatečně dobrý pro své blízké. Při čem nacházíte vnitřní klid?

Na sto procent při sportu. Obzvlášť při thajském boxu. To je vlastně jediný moment, kdy na nic jiného nemyslíte, nemáte na to čas. Sport celkově je pro mě balanc se sociálními sítěmi, které jsou strašně toxické místo.