Medvědí lejna měním za jitrnice a slivovici, říká krumlovský medvědář Černý

Na zámku ani noha. Kvůli nouzovému stavu projde přes den kolem medvědů jen několik lidí. Je to pro vás nějaká komplikace?

Dost velká a stresující. Je velmi namáhavé sehnat dostatek krmení. Už jen to, že v obchoďácích zdražili věci, které kupuji. Ať už jde o mrkev, jablka, nebo mléko. Mám na autě reklamu na jeden místní obchod, který nám naštěstí pořád pomáhá. Jezdím si pro zbytky, které už by museli vyhodit. To je od nich velká pomoc, protože jinak to musím kupovat.