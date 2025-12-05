Nedávno vyšel Slovník generace Z pro rodiče a učitele. Obsahuje přes sto novotvarů převážně přejatých z angličtiny. „Je dobré ta nová slova znát a rozumět jim, ale pokud jste příslušníkem starší generace, nepoužíval bych je. I kdybyste je užil ve správném kontextu, mladým budete stejně k smíchu, protože prostě nepatříte do jejich skupiny, a ani nemůžete,“ říká s úsměvem Sláma.
U které z generací podle vás došlo k největšímu skoku z hlediska jazykového vývoje? Předpokládám, že velkou roli v tom sehrál internet, že?
Je naprosto zásadní, podobně jako když se v polovině 15. století vynalezl knihtisk nebo když dlouho poté začal vysílat rozhlas (u nás v roce 1923, pozn. red.) a posléze televize (1953, pozn. red.). Masová média mají velkou sílu prosazovat společenské změny, tedy i ty jazykové. Internet, který do Česka dorazil kolem roku 1992 a za několik let se stal všudypřítomným, přispěl ke globalizaci češtiny.
Když nějaký populární výraz použije třeba agentura do reklamy, mladí se ho často zbaví, berou to, jako že jim byl ukraden, ztratil ten punc jedinečnosti…