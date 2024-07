Už to není, co dřív. Ta hyperkorektnost mě celkem štve, říká sedmdesátník Jahelka

Máte pořád dost námětů? Někdy si i policisté stěžují, že už to není, co bývalo, pořádnou poštovní loupež aby pohledal, zločiny se dneska páchají především u počítače.

To je bohužel velká pravda. Opravdu čerpám hlavně z toho, co jsem nasbíral za ta dlouhá léta, co zpívám a dělám advokáta. Dneska to máte samé úvěrové podvody, bankroty, dluhy, exekuce, z toho těžko něco upletu. Dřív se taky na soudech vyskytovali lidi, kteří byli pečliví a zároveň měli smysl pro humor, takže nelenili a ze spisů anebo z toho, co zaznělo v soudní síni, si vypisovali nejvtipnější hlášky. Pro mě poklad! Díky takovým nadšencům mám sbírku kartiček, na nichž jsou zaznamenány opravdové perly.

Přirovnal bych to k humoru Járy Cimrmana. Všichni hry známe nazpaměť, ale stejně do toho divadla chodíme a smějeme se jim znova a znova. Vychutnáváme si text, nuance a slovní hříčky, které jsou někdy zábavnější než samotná pointa. Totéž se děje na mých koncertech.