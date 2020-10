Nikdy jsem si nemyslel, že Amerika půjde tak doleva, říká švagr Jana Třísky

Teď to byly tři roky, co Jan Tříska tragicky zahynul po pádu z Karlova mostu. Co se vám z té události vybaví jako první?

Něco nečekaného... a já u toho chtě nechtě asistoval. Moje sestra Karla, Honzíkova manželka, byla v Americe, takže jsem ho musel identifikovat. Ten den přiletěl z Los Angeles a měl začít natáčet hlavní roli ve filmu Na střeše. Nejdřív mi volali z produkce, že ho marně hledají. Já pochopitelně nic netušil. Ani Karla od něj neměla žádnou zprávu. Pak mi z produkce oznámili, že leží v Ústřední vojenské nemocnici. Byl hodně potlučený. Policisté ho hlídali, aby k němu nepronikli novináři. Chovali se velmi profesionálně, opravdu skvěle. Bohužel neměl šanci přežít.