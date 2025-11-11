Láká vás investování do diamantů? Hitem jsou růžové drahokamy z Argyle

Jak se vyhnout padělkům z online aukcí? A proč by investoři měli vsadit na vzácné barevné diamanty z uzavřeného australského dolu Argyle? Nejen o tom nám vyprávěl Václav Vaněk, zakladatel a majitel společnosti VVDiamonds, který se ve sféře drahokamů pohybuje již od dětství.
Růžové diamanty | foto: VVDiamonds

Obchod s diamanty bývá veřejností vnímán jako uzavřený a plný rizik, zejména při vstupu nezkušeného investora. Václav Vaněk v rozhovoru vysvětluje, proč je pro něj v obchodu klíčové dodržet slovo dané podáním ruky, ale i jak jeho firma garantuje klientům transparentnost prostřednictvím certifikátů GIA a férových podmínek.

Obchod s diamanty je často vnímán jako uzavřený a netransparentní. Jaké jsou ty největší výzvy a úskalí, se kterými se setká běžný investor, který do tohoto světa vstupuje bez hlubších znalostí?

To je často opakovaný mýtus. Trh s diamanty rozhodně není uzavřený, naopak, ve skutečnosti je velmi transparentní. Renomovaní obchodníci mají dlouhou, snadno ověřitelnou minulost, musejí plnit přísné standardy z hlediska pracovního prostředí, environmentálních dopadů apod. Zároveň zpravidla poskytují k diamantům mezinárodně uznávaný certifikát, například certifikát od GIA, který lze ověřit na stránkách příslušné laboratoře.

Největší výzvou pro nezkušeného investora bezesporu může být objem informací, které si musí osvojit, aby porozuměl kvalitě diamantů a uměl si ověřit jejich cenu. Ve VVDiamonds proto klademe značný důraz na tvorbu edukativního obsahu a vždy jsme našim klientům k dispozici pro osobní konzultaci či pomoc s výběrem. Nabízíme také možnost ověření ceny diamantu podle Rapaport Price List, což je mezinárodně uznávaný ceník diamantů, využívaný profesionály po celém světě.

Václav Vaněk, zakladatel a majitel značky VVDiamonds

Popište nám, prosím, klíčové etapy na cestě diamantu od dolu k zákazníkovi. V jaké fázi nejčastěji dochází k manipulaci s informacemi nebo k záměnám, které mohou ovlivnit reálnou hodnotu drahokamu?

Rozumím tomu tak, že se dotazujete na problematické části obchodního řetězce k zákazníkovi a chcete popsat ty nejkritičtější. Cesta diamantu od dolu ke konečnému zákazníkovi obvykle zahrnuje několik fází – těžbu, broušení, certifikaci a prodej. Podvody nebo manipulace v těchto fázích jsou však téměř vyloučené, pokud si zákazník pečlivě vybírá důvěryhodné partnery s dlouholetou reputací. Proto je zásadní spolupracovat jen s ověřenými společnostmi, které splňují přísné standardy a poskytují mezinárodně uznávané certifikáty.

Abych pravdu řekl, mám s nečestnými praktikami, pokud to takto nazveme, velmi malou zkušenost. Vždy je důležité, a nezáleží na tom, zda jste v pozici velkoobchodníka nebo koncového klienta, důsledně dbát na výběr protistrany. Osobně kladu značné nároky na naše obchodní partnery, kteří zpravidla patří k celosvětově předním společnostem diamantového obchodu. Ať už se jedná o přímé partnery De Beers a Rio Tinto, což jsou přední těžařské společnosti, nebo jiné obchodníky, jejichž jména jsou zpravidla etablována po generace.

Rád bych využil této příležitosti k důraznému varování před nákupem drahých kamenů z online aukcí. Dle mé zkušenosti je to nejrizikovější obchodní kanál. Zároveň je naprosto zásadní při nákupu zajistit, že diamant má jeden z mezinárodně uznávaných certifikátů. To prakticky vylučuje jakékoli nekalé praktiky a garantuje přírodní původ diamantu i deklarované parametry.

Jakou váhu mají certifikáty od různých laboratoří? Je pro laika obtížné rozeznat skutečně relevantní a důvěryhodnou certifikaci od té méně vypovídající? Co je pro vás zásadní ukazatel pravosti a kvality?

Klientům doporučuji nakupovat pouze diamanty opatřené mezinárodně uznávaným certifikátem. To má dvě roviny. Zaprvé se klient může zcela spolehnout na deklarované parametry, což u některých méně renomovaných laboratoří bohužel není pravidlem. Zadruhé má taková certifikace stejnou váhu po celém světě.

Laikům bych doporučil zapamatovat si laboratoř GIA, která je největší autoritou v oboru a zároveň vyvinula kompletní systém hodnocení diamantů. Zároveň je většina diamantů opatřena mikroskopickou laserovou inskripcí na obvodu diamantu, která slouží jako jasné potvrzení sounáležitosti diamantu s certifikátem. Dalšími uznávanými laboratořemi jsou IGI a HRD. Doporučuji se držet těchto certifikací a být obezřetný vůči diamantům s certifikáty od méně známých laboratoří.

Pokud mají diamanty s certifikátem GIA vyšší hodnotu než ty bez nich, je na místě se u diamantu s jiným certifikátem ptát, proč nemá GIA. V mnoha případech to může naznačovat skrytá rizika.

Certifikáty diamantů

Vy se pohybujete ve sféře diamantů od dětství, což je na trhu unikátní. Co vám tato celoživotní zkušenost přinesla do života?

Diamantový obchod je velmi specifický tím, že se musí dodržovat dohoda, která byla uzavřena podáním ruky, což navíc v Izraeli bývá doprovázeno slovem „Mazel“. Již vícekrát jsem byl svědkem dokončení obchodu, které bylo pro protistranu značně nevýhodné, ale protože bylo stvrzeno byť jen tímto způsobem, obchod proběhl za původně dohodnutých podmínek. Pokud bych tedy měl zmínit to hlavní, tak že bez výjimky dodržuji své slovo.

V poslední době se hodně mluví o syntetických diamantech (LGD). Jak se VVDiamonds staví k tomuto trendu a jak zajišťujete, že váš klient vždy ví, zda investuje do přírodního drahokamu, nebo do laboratorně vypěstovaného?

VVDiamonds synteticky vyrobené diamanty neprodává a od jejich uvedení na trh vynakládá značné úsilí, aby klienty před jejich nákupem dostatečně varovalo. Celý tento segment je dle mého názoru motivován pouze ziskem. Vsází na propagaci těchto diamantů jako ekologických, přitom bylo spočteno, že je energeticky ještě náročnější. Dále jsou tyto diamanty označovány jako laboratorní, a to přesto, že jejich výroba probíhá v továrnách asijského typu. Doporučuji si na internetu dohledat fotografie oněch laboratoří.

Segment, který je založen na takto rozporuplných informacích, a zároveň se vyznačuje mnohonásobně rozdílnými cenami pro maloobchodní a velkoobchodní trh, nemůže mít dle mého názoru dlouhého trvání. Každý z našich diamantů je opatřen mezinárodně uznávaným certifikátem deklarujícím jeho přírodní původ.

Pro investory je klíčová likvidita. Jak VVDiamonds pomáhá klientům s budoucím prodejem? Nabízíte nějaké garance nebo program zpětného odkupu, které budují dlouhodobou důvěru?

Úvodem bych uvedl na pravou míru první slova vaší otázky. Z mé zkušenosti pro naše investory není likvidita klíčová. Naprostá většina našich investorů kupuje diamant za účelem diverzifikace portfolia a s plánem jeho předání svým potomkům. V rámci našeho trhu provozujeme zcela unikátní portál VVDiamonds Professional, kde mohou investoři anonymně nabízet své diamanty dalším členům onoho portálu. Dále diamanty rovněž zpětně vykupujeme. Zpětný výkup však negarantujeme.

Dlouho jsem se s tím již nesetkal, ale v minulosti bylo poměrně častou praktikou, nejen u nás, ale i v zahraničí, zpětný odkup garantovat. Vždy to skončilo ale stejně. Právnická osoba, která výkup garantovala, po čase zanikla a svou činnost provozovala pod další právnickou osobou. Přitom je to snadné. U diamantů zpětný výkup garantovat nelze. Nejde o typ zboží, které by bylo obchodováno v reálném čase, třeba jako akcie, ale má blíže spíše k umění. Žádný obchodník pak nemůže mít takovou finanční sílu, aby mohl odkoupit v daný okamžik zpět vše, co kdy prodal.

Co je hlavním pilířem filozofie VVDiamonds? Je to rychlost dodání, cena…?

Hlavním pilířem naší filozofie je důvěra, transparentnost a kvalitní osobní servis. Našim klientům garantujeme nejnižší ceny skladových diamantů v České republice a na Slovensku, přičemž každý diamant je opatřen mezinárodně uznávaným certifikátem. Výrobu šperků realizujeme výhradně v České republice, v ateliéru v srdci Prahy, kde klademe maximální důraz na precizní zpracování a vysoký standard řemesla.

S klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na férovém přístupu a hluboké znalosti oboru. Velkou pozornost věnujeme také edukaci. Naším cílem je, aby se klient v investici do diamantů cítil jistě, informovaně a bezpečně.

Jaký z vašich produktů je tím, který byste doporučil zvažujícím investorům?

Doporučil bych využít příležitosti, která stále existuje, a zvážit nákup růžového nebo modrého diamantu z již uzavřeného ložiska Argyle v Austrálii. Jednalo se o jediný stabilní zdroj růžových diamantů, který produkoval více než 90 % všech růžových diamantů. Modré diamanty z Argyle jsou pak svým chemickým složením naprosto unikátní. Během doby produkce dolu tyto diamanty vykazovaly kontinuální nárůst hodnoty a od uzavření dolu tento trend zrychlil. Je otázkou blízké budoucnosti, kdy tyto diamanty z trhu prakticky zmizí a trh s nimi začnou ovládat již jen koncoví majitelé.

Kam se podle vás trh s investičními diamanty bude v dalších letech ubírat a jakou roli v tomto vývoji plánuje sehrát VVDiamonds?

V posledních letech roste povědomí o barevných diamantech, které jsou ještě vzácnější než ty čiré. Ještě před pár lety o nich veřejnost téměř nevěděla. Díky své výjimečné vzácnosti vykazují barevné diamanty mimořádně vysoké zhodnocení. Domnívám se proto, že poptávka po nich v následujících letech výrazně poroste, a vzhledem k rychle klesající produkci těchto diamantů bude pokračovat i růst jejich cen.

VVDiamonds v tomto segmentu plánuje sehrát klíčovou roli. Ostatně doménu barevnediamanty.cz, která je nyní sice zatím s méně aktuálním obsahem, jsme si zaregistrovali už v roce 2017. Další plány společnosti si ale rád nechám zatím pro sebe…

