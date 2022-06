Nadané děti mají společné rysy. Rodiče to někdy nepoznají, říká expert Mensy

Nedávno skončilo Mensou pořádané finále Logické olympiády pro velmi nadané děti. Kolik se jich té akce účastnilo?

Na finále do Prahy se sjelo bezmála 200 nejlepších. S nadsázkou můžu říci nejchytřejších z celé země. Je to akce, kterou pořádáme už čtrnáctým rokem a je o ni stále větší zájem. Jde o soutěž, a to nikoliv v matematických, ale v logických úlohách. Letos se nám do základního kola přihlásilo přes 75 tisíc dětí a studentů různých věkových kategorií, kteří prošli nominačními a pak krajskými koly, což z téhle olympiády dělá jednu z největších akcí svého druhu na světě.

Film Rain Man nám příliš nepomohl, ubezpečuji vás, že ne každý autista je geniální a ne každý vyšší inteligencí obdařený člověk je autista. Tomáš Blumenstein místopředseda české Mensy