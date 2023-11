Válčení a špionáž husitů. Zakázané měli prostitutky i nadávky, líčí historik

Před šesti sty lety, roku 1423, byl vydán Žižkův vojenský řád, v němž slepý vojevůdce nařizuje, jak se mají příslušníci husitského vojska chovat, co smějí, co nesmějí a jak tvrdé tresty jim hrozí. Jak to vypadalo v husitském vojsku? Která bitva byla nejdrsnější? Jak se udržovala disciplína? Jak vypadal válečný vůz? Co se v polním ležení jedlo? Jak vysokou morálku husitská vojska měla? A opravdu bojovaly i ženy? I na to odpovídá vojenský historik a znalec husitského válečnictví Mgr. JAN BIEDERMAN (41), Ph.D. | foto: Petr Topič, MAFRA