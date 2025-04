Čím si vás balonové létání tak získalo?

V mládí mě inspiroval Vladimír Remek, který se dostal do kosmu, a předtím také televizní dokument z roku 1973 Volání výšek o stavbě dvou balonů Balonklubem Praha. Když se mi podařilo s jeho členy navázat kontakt, naprosto jsem tomu propadl. Neexistují letadla, která by dokázala obletět zeměkouli bez mezipřistání, aniž by dotankovala palivo. Balony to umí. Už čtyřem posádkám se to podařilo, v průměru za 21 dnů.

Ve výšce 1 800 metrů nebylo skoro vidět a kousek od nás zčistajasna vypadlo z mraku dopravní letadlo. Proletělo tak blízko, že jsem si málem cvrnknul do gatí.