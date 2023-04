Když se poddáte, končíte. Chytne vás chaos, říká o rakovině horolezec Trávníček

O Nepálu se říká, že je to jedna z nejchudších zemí na světě, ale žijí tam jedni z nejveselejších lidí. Máte stejnou zkušenost?

Nepálci mají jedno přísloví, které se mi nesmírně líbí. Cizincům říkají: „Vy máte hodinky, my máme čas.“ To mluví za vše. Jejich život vždy byl takový, že sháněli obživu jen do té míry, kolik zrovna potřebovali. Měli čas na sebe, na rodinu, na své okolí a moc nevytvářeli nadhodnoty. Teď se to hodně mění s tím, jak tam stále více přichází západní civilizace. Celkově je to ale pořád jedna z nejchudších zemí světa a dá se tam fungovat i za zlomek cen, jaké jsou na turistických místech. Tam už jsou ceny podobné jako u nás.

Když jedete do Tibetu, devadesát procent prostředků, co tam investujete, se nedostane k tibetským lidem.