Přežila Terezín i Osvětim. Bůh není, takové utrpení by nedopustil, říká

Měla si užívat bezstarostné mládí, namísto toho si musela na kabát přišpendlit židovskou hvězdu, opustit školu, odevzdat milované kolo a dávat si pozor na gestapo, které za odbojovou činnost popravilo její sestřenici. Když byla Jana Dubová (96) na jaře 1942 zařazena s rodinou do transportu směr židovské ghetto v Terezíně, bylo jí patnáct let. „Bylo to hrozné, ale dalo se tam přežít. Na rozdíl od Osvětimi jsme tam ještě pořád byli lidé, nejen pouhá čísla,“ vzpomíná dodnes umělecky činná výtvarnice. Po Terezíně si však peklem v Osvětimi prošla a odtud ji poslali do továrny na zpracování lnu v německém Merzdorfu, kde se dočkala osvobození Rudou armádou. Z široké rodiny přežily holokaust jen ona a její starší sestra. Kolem třiceti příbuzných se z koncentračních táborů nevrátilo… | foto: Sváček Michal, MAFRA