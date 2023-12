Prý teď zlo nacistických koncentráků srovnáváte s říjnovým útokem hnutí Hamás proti Izraelcům. V čem je to jiné?

Ten rozdíl je jasný. Když esesáci posílali Židy do plynu, snažili se mírnit paniku a jejich oběti vůbec netušily, co se bude dít. Příslušníci Hamásu ale zaživa podřezávali ženy i děti, aby naopak paniku a hrůzu šířili. Byl to masakr, při němž se chovali ještě hůř než nacisti.

Maminka brečela, ale já nemohl. Některé momenty z války bylo těžké jen vyslovit.