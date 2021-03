Současná situace je nepříjemná, ale pro mě je i zdrojem optimismu, říká historik

Kromě toho, že se zabývá dějinami moru a dalších pandemií, zkoumá i historii výživy, bádá v prastarých kuchařkách a vydal knihu o kávě, čokoládě a čaji. Kávu však nepije.



Vladislavský sál na Pražském hradě se dřív používal jako takový shopping mall. Karel Černý historik medicíny

V poslední době jste několikrát použil citát, který býval kdysi varováním před morem: Cito, longe, tarde – Rychle opusť nakaženou oblast, odejdi daleko a vrať se pozdě... Už ve 14. století, kdy černá smrt, nejničivější pandemie moru v dějinách, zabila v Evropě více než třetinu obyvatel, v Číně polovinu a na celém světě čtvrtinu, tedy lidé věděli, jak se před infekčními epidemiemi chránit?

S tímto opatřením, vyzývajícím k evakuaci postižené oblasti, přišla jako první již antická medicína. Existovala totiž zažitá představa, že epidemie je důsledek znečištění životního prostředí. A že znečištěná příroda způsobuje i znečištění v lidském organismu. Představovali si, že nečistota prosakuje do těla, kde se kazí tělesné šťávy a dochází k hnilobě. Tu brali jako prapříčinu lidských chorob. Hnilobu přirozeně spojovali se zápachem, takže se mělo za to, že kde to páchne, tam se šíří nemoci.