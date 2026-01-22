Mohou orákula léčit a předvídat budoucnost? V jaké vládě je stále živá pozice státního věštce? A jak rozpoznat dobrého šamana od černé magie? Filmař o tom vypráví v rozhovoru.
Co vlastně znamená orákulum?
Zjednodušeně znamená slovo orákulum věštbu nebo prostředek k věštbě. V kontextu, ve kterém jsem točil celovečerní dokument Pomoc neviditelných – himálajská orákula, jde však spíše o spojení člověka s určitou duchovní bytostí. Fenomén orákula se objevuje napříč dějinami i kulturami po celém světě. Je součástí nenáboženské spirituality, jež souvisí s naší přirozeností, s tím, jací jsme, s naší touhou po smyslu života, po vědomí něčeho, co nás spojuje a přesahuje. Je to něco mimo náboženské systémy, otevřeného a živého.
Některá orákula působí přímo na tělo. Třeba vysávají z těla negativní energii ve formě hustého hlenu. Byla tam mniška, která měla problém se zubem. Orákulum jí přiložilo kovovou trubičku k tváři.