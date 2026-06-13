Dne 27. května 1942 provedli v Praze-Libni Jozef Gabčík a Jan Kubiš, speciálně pro tento úkol vycvičení ve Velké Británii, atentát na Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora protektorátu Čechy a Morava. Ten osm dní nato zemřel. „Heydrich byl druhým mužem SS a šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Nad ním už byli jen Himmler a Hitler,“ říká v rozhovoru historik Šustek z Archivu hlavního města Prahy, autor více než šestisetstránkové publikace Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům.
Co vaše kniha přináší nového ohledně samotného útoku?
Požádal jsem lékaře a historiky, kteří se zabývají dějinami lékařské vědy v době nacismu, aby popsali povahu Heydrichova zranění, jeho operaci i neúspěšné léčení. A těm se podařilo vyvrátit některé domněnky.
K. H. Frank přišel s ďábelským plánem na poškození hrdinského odkazu parašutistů, v jehož rámci chtěl jejich významné spolupracovníky místo popravy omilostnit.