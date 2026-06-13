Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co přesně zabilo Heydricha a proč Němci tajili popravy. Historik líčí nová zjištění

Premium

Fotogalerie 9

Dne 27. května 1942 provedli v Praze-Libni Jozef Gabčík a Jan Kubiš, speciálně pro tento úkol vycvičení ve Velké Británii, atentát na Reinharda Heydricha (38), zastupujícího říšského protektora protektorátu Čechy a Morava. Ten osm dní nato zemřel. „Heydrich byl druhým mužem SS a šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Nad ním už byli jen Himmler a Hitler,“ říká historik VOJTĚCH ŠUSTEK (58) z Archivu hlavního města Prahy, autor více než šestisetstránkové publikace Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům. Monografie představuje nové analýzy Heydrichova poranění, jímž to v libeňské zatáčce začalo, až po svědectví vězeňského kápa, který popisuje poslední okamžiky českých obětí heydrichiády povražděných v Mauthausenu. Proč se jejich popravy snažili Němci utajit, když ještě v červnu 1942 hrozili celému národu genocidou? | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Jan Čáp
  20:00
Historik Vojtěch Šustek je autorem přelomové publikace o atentátu na Reinharda Heydricha. Přináší nová zjištění, analýzy Heydrichova poranění, jímž to v libeňské zatáčce začalo, a také svědectví vězeňského kápa, který popisuje poslední okamžiky českých obětí heydrichiády povražděných v Mauthausenu. Proč se jejich popravy snažili Němci utajit, když ještě v červnu 1942 hrozili celému národu genocidou?

Dne 27. května 1942 provedli v Praze-Libni Jozef Gabčík a Jan Kubiš, speciálně pro tento úkol vycvičení ve Velké Británii, atentát na Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora protektorátu Čechy a Morava. Ten osm dní nato zemřel. „Heydrich byl druhým mužem SS a šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Nad ním už byli jen Himmler a Hitler,“ říká v rozhovoru historik Šustek z Archivu hlavního města Prahy, autor více než šestisetstránkové publikace Atentát na Heydricha a následný teror proti Čechům.

Co vaše kniha přináší nového ohledně samotného útoku?
Požádal jsem lékaře a historiky, kteří se zabývají dějinami lékařské vědy v době nacismu, aby popsali povahu Heydrichova zranění, jeho operaci i neúspěšné léčení. A těm se podařilo vyvrátit některé domněnky.

K. H. Frank přišel s ďábelským plánem na poškození hrdinského odkazu parašutistů, v jehož rámci chtěl jejich významné spolupracovníky místo popravy omilostnit.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?

Poznat porno podle názvu filmu je docela kumšt

Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...

KVÍZ: Od mariáše po ruletu: Jak dobře se vyznáte ve světě hazardu?

ilustrační snímek

Svět hazardních her je plný napětí, legendárních příběhů, velkých výher i překvapivých pojmů. V našem kvízu si můžete ověřit, jak dobře se v tomto prostředí orientujete. O voucher na Chytrý Kvíz...

Snadnější cesta za sílou a svaly. Novým normálem má být excentrické cvičení

Premium
Síla je pro zdravý život základní. Nemusí znamenat vyčerpání, dodává věda.

Přináší nový pohled na posilování. Má vybudovat sílu a svalovou hmotu s menší námahou i únavou. Zato s větší efektivitou. Aktuální výzkum líčí, jaké benefity má cvičení, které je obvykle upozaďováno:...

Vypařit se. V Japonsku mizejí desetitisíce lidí. Džóhacu utíkají před selháním

Příliš tlaku na výkon, úspěch, málo prostoru pro přešlapy. Desetitisíce lidí se...

Při poslední pracovní poradě je šéf pokáral a druhý den už do zaměstnání nepřišli. Jejich telefon je hluchý, na adrese bydliště je už nezastihnete. Odstěhovali se ještě v noci, zmizeli. Kam? O tom se...

OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje,...

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...

Co přesně zabilo Heydricha a proč Němci tajili popravy. Historik líčí nová zjištění

Premium
Dne 27. května 1942 provedli v Praze-Libni Jozef Gabčík a Jan Kubiš, speciálně...

Historik Vojtěch Šustek je autorem přelomové publikace o atentátu na Reinharda Heydricha. Přináší nová zjištění, analýzy Heydrichova poranění, jímž to v libeňské zatáčce začalo, a také svědectví...

13. června 2026

Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími

Premium
Pamětní a dřevěný kříž jižně od Žebnic

Loupežná vražda je jeden z nejtěžších zločinů. Vraždí se pro miliony i pro pár tisíc korun. V jedné obci na Plzeňsku ale došlo před bezmála devadesáti lety k usmrcení člověka pro pouhou...

13. června 2026

Vypařit se. V Japonsku mizejí desetitisíce lidí. Džóhacu utíkají před selháním

Příliš tlaku na výkon, úspěch, málo prostoru pro přešlapy. Desetitisíce lidí se...

Při poslední pracovní poradě je šéf pokáral a druhý den už do zaměstnání nepřišli. Jejich telefon je hluchý, na adrese bydliště je už nezastihnete. Odstěhovali se ještě v noci, zmizeli. Kam? O tom se...

13. června 2026

Rakev koupila už před svatbou. Věštkyni z polské čtvrti prozradili mrtví manželé

Premium
Předcházela jí výhružná pověst, paní Tillie však vždy našla dobrácké muže,...

V polské chicagské komunitě měla pověst výtečné kuchařky a věštkyně, která dovede předvídat smrt ostatních. Mělo se ukázat, že obě tyto její dovednosti spolu souvisely. Madam Tillie totiž ona úmrtí...

12. června 2026

KVÍZ: Od mariáše po ruletu: Jak dobře se vyznáte ve světě hazardu?

ilustrační snímek

Svět hazardních her je plný napětí, legendárních příběhů, velkých výher i překvapivých pojmů. V našem kvízu si můžete ověřit, jak dobře se v tomto prostředí orientujete. O voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 11. června 2026

Paprsky smrti. Brazilští Japonci roky věřili, že Japonsko vyhrálo válku

Premium
Vlastenecká demonstrace v Riu de Janeiru poté, co Brazílie v roce 1942...

U Okinawy zničili americké loďstvo bombou osmkrát silnější než atomovka, dobyli Ural i Ameriku a stali se pány světa. Vítězství Japonců v druhé světové válce věří drtivá většina jejich čtvrtmilionové...

10. června 2026

Snadnější cesta za sílou a svaly. Novým normálem má být excentrické cvičení

Premium
Síla je pro zdravý život základní. Nemusí znamenat vyčerpání, dodává věda.

Přináší nový pohled na posilování. Má vybudovat sílu a svalovou hmotu s menší námahou i únavou. Zato s větší efektivitou. Aktuální výzkum líčí, jaké benefity má cvičení, které je obvykle upozaďováno:...

10. června 2026

Svaté obrazy, tradiční hodnoty a zbraně. Ruská občina dbá na „čisté Rusko“

Premium
Členové organizace „Russkaja Obshchina“ v Murmansku vykonávají policejní...

Proti interrupcím, sexuálním menšinám, proti migraci. Za tradiční hodnoty, za čisté Rusko. Se zbraněmi, patrolami, raziemi. Ultrakonzervativní, nacionalistická, náboženská, a především krajně...

9. června 2026

KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?

Poznat porno podle názvu filmu je docela kumšt

Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...

vydáno 8. června 2026

Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala

Premium
ilustrační snímek

Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku. Králíci neměli seno, slepice nedostaly nasypáno a kráva už hlady bučela. Krmivo ale stálo...

7. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje,...

Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...

7. června 2026

Jsme bezpečný stát, množstvím vězňů se ale blížíme Rusku, kritizuje exšéfka vězení

Premium
V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok...

V českých věznicích je ve výkonu trestu dvacet tisíc lidí. A to jeden rok jednoho odsouzeného stojí stát tři čtvrtě milionu korun. Ředitelka Probační a mediační služby a bývalá ředitelka ženské...

6. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.