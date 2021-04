Když selže technika, helikoptéra vám dá jen sekundy, říká pilot

Co je těžší? Naučit se pilotovat vrtulník, nebo letadlo?

Pro mě rozhodně vrtulník. Ale není to jen můj názor, slýchám to i od jiných lidí, kteří mají zkušenost s oběma stroji. I můj ohromně zkušený letecký instruktor s tisícovkami nalétaných hodin v kokpitu velkých dopravních letadel, kterého občas svezu malým vrtulníkem, má k jeho řízení ohromný respekt.

V čem je problém vrtulníku?

Teď to opravdu hodně zjednoduším, ale pro laickou představu si to snad můžeme dovolit. Letadlo vyvážíte a umí letět samo. Vrtulník musíte mít daleko důkladněji pod kontrolou, v každém okamžiku ho potřebujete pevně řídit ve třech osách.