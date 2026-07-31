Proč už se vám neříká požárníci?
Ten termín se používal před rokem 1989, byl nesmyslný. Požáry nezpůsobujeme, ale hasíme, takže jsme hasiči. Hasičský záchranný sbor vznikl 1. ledna 1995 ze Sboru požární ochrany.
Kouření vychází z módy a vláda ho postupně omezuje. Projevilo se to menším množstvím požárů?
Statistiky sledují požáry vznikající z nedbalosti, kam patří i kouření. Každoročně jich je asi 1 200 nebo 1 300 a v posledních asi pěti letech se nezdá, že by se to snižovalo. V roce 2017 bylo kouření zakázáno v restauracích a dalších veřejných prostorách, ale doma nebo venku lidé kouří dál. Určitě přibylo požárů od elektronických cigaret a vaporizérů. Lidé si je objednávají z Číny, ty jednorázové si podomácku předělávají, aby se daly používat opakovaně.
Na internetu jsou videa amerického Národního institutu ochrany před ohněm. Kdo si je pustí, ten už si klasické svíčky na stromek nikdy nedá.