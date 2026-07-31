Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Mít doma hasicí přístroj nejsme zvyklí, elektromobil hoří i dva dny, vypráví hasič

Ivan Brezina
  13:00

Fotogalerie29 Premium

Michal Valouch, ředitel odboru prevence Hasičského záchranného sboru České republiky. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V horkých letních dnech čteme o požárech nejen v budovách, ale i v přírodě. Přibývá jich, nebo ubývá? Magazín Víkend DNES se ptal Michala Valoucha, ředitele odboru prevence Hasičského záchranného sboru České republiky. Na co si dát pozor při opékání špekáčků v létě? A proč hořící pánev nikdy nehasit vodou?

Proč už se vám neříká požárníci?
Ten termín se používal před rokem 1989, byl nesmyslný. Požáry nezpůsobujeme, ale hasíme, takže jsme hasiči. Hasičský záchranný sbor vznikl 1. ledna 1995 ze Sboru požární ochrany.

Kouření vychází z módy a vláda ho postupně omezuje. Projevilo se to menším množstvím požárů?
Statistiky sledují požáry vznikající z nedbalosti, kam patří i kouření. Každoročně jich je asi 1 200 nebo 1 300 a v posledních asi pěti letech se nezdá, že by se to snižovalo. V roce 2017 bylo kouření zakázáno v restauracích a dalších veřejných prostorách, ale doma nebo venku lidé kouří dál. Určitě přibylo požárů od elektronických cigaret a vaporizérů. Lidé si je objednávají z Číny, ty jednorázové si podomácku předělávají, aby se daly používat opakovaně.

Na internetu jsou videa amerického Národního institutu ochrany před ohněm. Kdo si je pustí, ten už si klasické svíčky na stromek nikdy nedá.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
titulek

Kromě Malty je v Evropě nabíječek dost, spočítali ekolobbisté

Ilustrační foto

VIDEO Nedostatečná infrastruktura se často uvádí jako jedna z hlavních překážek elektromobility. Přední...

Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři

Zleva: Christiane Bennerová, předsedkyně odborů IG Metall, Daniela Cavallo,...

VIDEO V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních...

Škoda mění elektromobily v malé ložnice. Nový režim zpříjemní spaní v autě

V praxi stačí zaparkovat, vyklopit lůžko, v aplikace MyŠkoda aktivovat ikonu...

Škoda přidává do aplikace MyŠkoda nový režim kempování, který při nocování v elektromobilu...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Umělá inteligence vtrhla mezi ojetiny. Stačí jí foto z ulice a pošle nabídku

Ilustrační snímek

Kdysi to býval rituál. Když jste kupovali auto, museli jste se obrnit trpělivostí, projít desítky...

Dvě české předpremiéry v brněnském obchodě. Nové elektrovozy hvězdami výstavy

V Olympii Brno startuje druhý ročník výstavy elektromobilů E-drive show láká na...

Kdysi dávno mělo Brno slavné autosalony, s takovými výstavami je to však dnes v Evropě obecně bída....

Nejčtenější

KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?

Základem jeho kázání se stal koncept nazvaný podle skladby Helter Skelter od...

Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...

Krása Indie, jejích žen i života. Kalendář Pirelli odhalil fotky ze zákulisí

Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále...

Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále významněji hlásí o slovo ve světovém dění. Kalendář Pirelli pro rok 2027 oslavuje Indii. Její ženy, její pestrost, její puls....

Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek

Kosatky rozdrtily měsíčníka. Neobvyklé chování zachytila kamera

Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...

Vyhnat depresi pohybem? Nová studie prověřila účinek cvičení na psychiku

Premium
Cvičení se vyplatí vždy. Ale jeho dopady na depresivní a úzkostnou poruchu věda...

Jako jeden z nejmocnějších léků na depresi a úzkostné stavy ho doporučuje řada studií. Jenže robustnost jejich důkazů kolísala. Aktuální výzkum proto prověřil sílu pozitivních efektů cvičení...

Krávy prý dojily krev. Posledního českého „čaroděje“ se zastala i Marie Terezie

Premium
Středověká ilustrace ukazuje trestání čarodějnic.

Do dějin se zapsal jako poslední Čech odsouzený za čarodějnictví. Popraven ale nakonec nebyl. Do procesu Jana Poláka naštěstí vstoupila císařovna Marie Terezie a od té doby už v tuzemsku za...

Mít doma hasicí přístroj nejsme zvyklí, elektromobil hoří i dva dny, vypráví hasič

Premium
Michal Valouch, ředitel odboru prevence Hasičského záchranného sboru České...

V horkých letních dnech čteme o požárech nejen v budovách, ale i v přírodě. Přibývá jich, nebo ubývá? Magazín Víkend DNES se ptal Michala Valoucha, ředitele odboru prevence Hasičského záchranného...

31. července 2026

KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?

Základem jeho kázání se stal koncept nazvaný podle skladby Helter Skelter od...

Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...

vydáno 30. července 2026

Válečné princezny. Egyptské vládkyně ovládaly zbraně, míní studie

Dýka princezny Ity jistě svědčí o zručnosti tehdejších řemeslníků. Dokáže však...

Byly pochovány s meči, šípy, dýkami, bojovými palicemi. Jenže výbava mumií egyptských vladařek neodpovídala na otázku, zda byly zbraně jen symbolickou rituální výbavou, nebo zda s nimi vládkyně...

29. července 2026

Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek

Kosatky rozdrtily měsíčníka. Neobvyklé chování zachytila kamera

Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...

28. července 2026

Jako když se rozzáří druhé slunce. Tyto obří ohňostroje se odpalují každý rok v létě

Největší ohňostroj z jednoho „dělbuchu“ je tradiční Yonšakudama

Jediný výstřel, jediná obří pyrotechnická puma a během několika vteřin světelný obrazec, který zaplní téměř celou oblohu. Japonsko je považováno za světovou velmoc obřích jednotlivých ohňostrojových...

27. července 2026

My a libido. Výzkum zjistil, kolik lidí trápí a proč

Libido má příliv a odliv, podle mnoha životních okolností, upozorňuje věda.

Dopřává nám potěšení, ale dostává nás i pod tlak. Závisí na něm partnerská spokojenost, bývá důvodem nesouladů. Proto aktuální výzkum sledoval nespokojenost s libidem, její důvody, následky....

27. července 2026

Vyhnat depresi pohybem? Nová studie prověřila účinek cvičení na psychiku

Premium
Cvičení se vyplatí vždy. Ale jeho dopady na depresivní a úzkostnou poruchu věda...

Jako jeden z nejmocnějších léků na depresi a úzkostné stavy ho doporučuje řada studií. Jenže robustnost jejich důkazů kolísala. Aktuální výzkum proto prověřil sílu pozitivních efektů cvičení...

26. července 2026

Krávy prý dojily krev. Posledního českého „čaroděje“ se zastala i Marie Terezie

Premium
Středověká ilustrace ukazuje trestání čarodějnic.

Do dějin se zapsal jako poslední Čech odsouzený za čarodějnictví. Popraven ale nakonec nebyl. Do procesu Jana Poláka naštěstí vstoupila císařovna Marie Terezie a od té doby už v tuzemsku za...

25. července 2026

Šovinismus jak ho neznáme. Na počátku stál statečný, byť vysmívaný vlastenec

Premium
Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina.

Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina. Dnes by se asi divil, čemu propůjčil své jméno: Francouzský voják, po němž nese název vyhrocený nacionalismus hlásající...

25. července 2026

Krása Indie, jejích žen i života. Kalendář Pirelli odhalil fotky ze zákulisí

Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále...

Vzdává hold zemi, která se chlubí působivými dějinami a která se stále významněji hlásí o slovo ve světovém dění. Kalendář Pirelli pro rok 2027 oslavuje Indii. Její ženy, její pestrost, její puls....

24. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Bizarní, ale roztomilý. Neobvyklý mýval pobláznil internet

„Vypadá jako koule na dlouhých nohách.“ Neobvyklý mýval Jimothy pobláznil...

Má tělo, které by mít neměl. Dělá z něj trochu bizarní kreaturu. Čtvercovou příšerku. Ale na roztomilosti mu to nic neubírá. Mýval Jimothy je důležitě se tvářící, ale komický tvor. Stal miláčkem...

23. července 2026

Tady končí Putinovo Rusko. Vesnici Sámů okupují hotely pro elity

Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se...

Teriberka leží na samém konci ruského světa. Vesnice za polárním kruhem, kde se během století vystřídala carská kolonizace, sovětská asimilace, vojenská expanze i Putinovy energetické sny. Její...

22. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.