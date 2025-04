Stalo se někdy zkušenému soudnímu znalci sexuologovi, že v některé kauze takříkajíc nevěřil svým očím?

Nejednou. Před dvěma lety jsem posuzoval muže středního věku, který navázal intimní vztah minimálně se stovkou žen. Dneska bychom řekli sňatkový podvodník. Ti tady byli od nepaměti. Žasl jsem, že v tomhle konkrétním případě některé ženy bydlely třeba jen ulici od sebe a on si je nikdy nespletl. U jedné byl třeba dopoledne a u druhé odpoledne, aniž by o sobě věděly. Logisticky to měl dokonalé zmáknuté.

Za první republiky vzal otec syna do nevěstince a tam mu vysvětlili, jak na to.