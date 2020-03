Mláďata goril už není kam dávat. Sahá se ke kastraci, říká ošetřovatel

Jak se v poválečných letech dostávaly gorily z Afriky do východoevropských zoologických zahrad?

Cesty byly různé, ale většinou to v šedesátých a sedmdesátých letech v zemích východního bloku probíhalo tak, že si zoologická zahrada objednala gorilí mláďata od nějaké spřátelené africké země. A někde, dejme tomu v Kamerunu, pak tito dodavatelé šli, vystříleli celou gorilí rodinu, posbírali šest gorilích mláďat a poslali je do Evropy. Titan nebo Nigra, které si ještě pamatuji, měli právě takový původ. Stejně jako gorilí samec Tadao ze Dvora Králové. Hodně je takto bralo Polsko a Východní Německo. Už se to tak však naštěstí nedělá.