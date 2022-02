Z ubytovny pro Ukrajince k medaili za zásluhy. Pomohly automaty, říká šéf Marlenky

Narodil se v Arménii, kde také vystudoval a založil firmu Design centrum Gevorg, které se dařilo. Jenomže pak přišla válka o Náhorní Karabach a Jerevan zůstal kvůli blokádě arménských hranic ve tmě. Gevorg Avetisjan prodal byt, sebral matku, manželku, dva malé syny a vypravil se hledat nový život do České republiky. Neměl bydlení, neuměl jazyk, ale nikdy to nevzdal. Dnes vyváží své dorty Marlenka do padesáti zemí světa a dává práci 350 lidem. I díky tomu mu loni prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání.