McCartneyovým jsem napravoval i ovci. Zpověď maséra Beatles i Jamese Bonda

Vaše umění uznává i bývalý člen Beatles Paul McCartney a říká, že jste předběhl dobu. Co tím má ve vašem oboru na mysli?

Před nějakými čtyřiceti lety, když jsem začínal, nebrali ještě lidé akupunkturu jako alternativní léčbu vážně. Ale já si předsevzal, že ji spolu s osteopatií (metoda příbuzná chiropraxi, manuální narovnávání mechanických poruch kosterní soustavy, pozn. red.) budu popularizovat a obě léčebné metody zpřístupním široké veřejnosti. A jelikož jsem si uvědomil, že nejrychleji to půjde prostřednictvím slavných klientů, jimž tahle léčba vyhovuje, spojil jsem se s agenturami, které v Anglii pořádaly hudební koncerty. Jejich promotéři mě pak představili každé hudební skupině, co se chystala vystupovat v Londýně – zařizovali jim ubytování, dopravu, program a veškerý servis, takže jim začali nabízet i moji terapii. A představte si, že hned první klientkou, kterou jsem měl v roce 1983 na stole, byla Janet Jacksonová!

Gwyneth Paltrowová je dobrý příklad toho, jak se mi rozšiřovala VIP klientela – postupně mě představila i svým partnerům Bradu Pittovi, Chrisi Martinovi i Benu Affleckovi. Všiml jsem si, že spoustě největších hvězd vyhovuje, když s nimi jednáte jako s normálními lidmi.