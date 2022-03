Svět upadá do chaosu, aniž by se mu Západ dokázal bránit, říká spisovatel Novotný

Kdybyste se musel rozhodnout, jestli žít jako kapitán, anebo jako spisovatel, co byste zvolil?

To by bylo strašné. To bych se pravděpodobně nerozhodl a dopadl bych jako Buridanův osel, co nevěděl, z které kupky sena si vybrat, a chcípl hlady. Já bych taky chcípl na nerozhodnost. Vždycky mě bavil dějepis a literatura, stejně jako matematika a fyzika. A nikdy jsem nevěděl, čemu dát přednost.

S psaním a jachtingem je to stejné?

Úplně. Na moři jsem litoval času, který jsem mohl věnovat psaní, a když jsem seděl u počítače, litoval jsem, že nejsem na expedici na moři. Na lodi psát nedokážu, musím neustále sledovat okolí. Jak se mění moře, které mi nikdy nepřijde monotónní. Navíc mám v sobě poplašný systém, který je vrozený všem kapitánům, abych byl připravený na něco nenadálého.