Ke které z tvých slavných fotek ti pomohlo štěstí?
Náhody rozhodují často na olympiádách, kde se ve stejném čase sejdou dvě různé disciplíny, ve kterých jsou favority Češi. V Salt Lake City v roce 2002 jsme za redakci MF DNES byli fotografové dva. Kolega Herbert Slavík jel na sprinterský závod Kateřiny Neumannové, já na akrobatické lyžování, kde jsme měli Aleše Valentu. Když byl Valenta po prvním skoku pátý a zároveň se proslechlo, že Neumannová ve sprintu postupuje a vypadá to na bednu, ostatní čeští fotografové, kteří byli se mnou na Valentovi, se rychle podívali do jízdního řádu autobusů a odjeli.
Roman Šebrle skutečně přišel na redakční recepci, odkud mi zavolal, že prý shání „nepovedené“ fotky.